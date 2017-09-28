Официально: Карло Анчелотти уволен из "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.Причина увольнения - поражение от "ПСЖ" (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.Вместе с Карло Анчелотти команду покинули и все его помощники.