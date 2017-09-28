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Официально: Карло Анчелотти уволен из "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Причина увольнения - поражение от "ПСЖ" (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Вместе с Карло Анчелотти команду покинули и все его помощники.
Теги: Анчелотти Бавария
Сегодня, 18:23
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№3 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 18:49) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Бавария - страшная немецкая футбольная мясорубка, что для игроков, что для тренеров! Два матча ЛЧ прострал, в Бундеслиге после первых туров не на первом месте - извольте выйти вон!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: bundes Россия (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну наконец то
Регистрация: 15.04.2017
№1 Написал: Играл с Сашей Головнем (Сегодня, 18:37) #
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Исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" назначен Вилли Саньоль.
Регистрация: 7.01.2017
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