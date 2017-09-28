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Карл-Хайнц Румменигге: мы должны были принять профессиональное решение ради блага "Баварии"

Заместитель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что игра клуба с самого начала сезона не соответствовала ожиданиям.

Напомним, сегодня "Бавария" объявила об отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера, который он занимал с лета 2016 года.

"Игра команды с самого начала сезона не соответствовала нашим ожиданиям. Матч в Париже показал, что нам необходимо предпринимать меры. Мы провели с Карло Анчелотти серьезный и честный разговор и сообщили ему о нашем решении.

Хочу поблагодарить Карло за совместную работу и сожалею о таком развитии событий. Карло – мой друг, он им и останется. Но мы должны были принять профессиональное решение ради блага "Баварии". Теперь я ожидаю от команды позитивную тенденцию и абсолютное желание достичь поставленных на сезон целей", - цитирует Румменигге пресс-служба клуба.
Теги: Румменигге Анчелотти Бавария
Сегодня, 21:03
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