Карл-Хайнц Румменигге: мы должны были принять профессиональное решение ради блага "Баварии"

Заместитель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что игра клуба с самого начала сезона не соответствовала ожиданиям.Напомним, сегодня "Бавария" объявила об отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера, который он занимал с лета 2016 года."Игра команды с самого начала сезона не соответствовала нашим ожиданиям. Матч в Париже показал, что нам необходимо предпринимать меры. Мы провели с Карло Анчелотти серьезный и честный разговор и сообщили ему о нашем решении.Хочу поблагодарить Карло за совместную работу и сожалею о таком развитии событий. Карло – мой друг, он им и останется. Но мы должны были принять профессиональное решение ради блага "Баварии". Теперь я ожидаю от команды позитивную тенденцию и абсолютное желание достичь поставленных на сезон целей", - цитирует Румменигге пресс-служба клуба.