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"Зенит" благодаря дублю Александра Кокорина обыграл "Реал Сосьедад"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" одержал победу над "Реалом Сосьедад".

Лига Европы

2 тур

"Зенит" - "Реал Сосьедад" 3:1

Гол: Ригони, 6, Кокорин, 24, 61 - Льоренте, 41

"Зенит": Лунёв, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Паредес (Дзюба, 89), Кузяев, Краневиттер, Ригони (Ерохин, 77), Кокорин, Дриусси (Полоз, 86)

"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, де ла Белья, Элустондо, Льоренте, Пардо (Ильяраменди, 78), Прието (Хуанми, 68), Сурутуса, Каналес, Янузай, Орхильес (Жозе, 65)
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 21:51
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№54 Написал: Tokio581 (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зенит с попедой! Ждем попеды паровозов!
Регистрация: 18.04.2016
№53 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!Больше всего понравились дисциплинированность и уверенность команды.Всех с победой!
Регистрация: 15.08.2014
№52 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
Цитата: kronos
С вашей логикой Спартаку вообще нет смысла в ЛЧ светиться, дабы не позориться

смысл есть,ЛЧ это заработок,ЛЕ убыточный турнир


?? За ЛЕ тоже деньги клуб получает. Меньше, но не мало. И про деньги ли говорить??
Ведь Спартак скоро окажется в ЛЕ также, когда займет 3 -е место. Хотя я может оптимизирую.. 3 - е надо еще заслужить)
Регистрация: 24.10.2013
№51 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
словить отвисшую слюну, выделяемую от просмотра игры Великолепного Зенита!!!!

дык не словят же, инвалиды....прое6ут также, как и свои потенциальные победы и ничьи....лузеры laughing
Привет, Анатолич, с Победой!
Радует глаз и игра, и результат, чуть хромает сыгранность, но это поправимо....Манчинни - гений!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№50 Написал: den1577 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Konnekt
Ну что, дождались-таки, господа! В игре Зенита уже чётко просматривается фирменный почерк Мастера. Да, дорого. Однако, искусство требует жертв, в том числе и футбольное искусство.

Спасибо) И это только начало, я надеюсь дальше лучше!


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Футбол - это мужская война, в которой сражение - праздник, а победа - счастье!
Регистрация: 12.10.2012
№49 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Московским упырям Привет от Кокорина

Обязательно надо ложку дегтя в бочку меда, ну зачем бычиться в международных матчах.Как тебя, Скулин ,ты не прав, зачем обижать всех СКОПОМ, некрасиво и неуважительно. Много не из Питера болели и радовались победе Зенита. Некрасиво,ей богу.
Регистрация: 20.03.2014
№48 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Солидно!
Регистрация: 21.03.2011
№47 Написал: нетрал (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Skyline
Московским упырям Привет от Кокорина


А тебе хрен в задницу, придурок с москвафобией..

он имел ввиду недоделков, которые только дерьмо на российские клубы вываливают ...а таких не мало согласись:?
Регистрация: 26.04.2017
№46 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:02) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
С вашей логикой Спартаку вообще нет смысла в ЛЧ светиться, дабы не позориться

смысл есть,ЛЧ это заработок,ЛЕ убыточный турнир который несопоставимый доходами с ЛЧ,второй сорт он и есть второй сорт
Регистрация: 1.02.2017
№45 Написал: Dimon red bly Москва (Сегодня, 22:02) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
После всего увиденного, хочется пожелать, Спартаку и ЦСКА, при всех проблемах, не смотря ни на что, стиснув зубы, выходить и играть в лч. Зениту пройти как можно дальше в ле, вплоть до кубка! Очень интересно понаблюдать, как Питер в лч будет противостоять грандам( без сарказма) и конечно удачи сегодня Локомотиву!
Регистрация: 16.04.2016
№44 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 22:01) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Глеб
А какая ювелирная подача Ивановича! И в матче с Краснодаром так же точно на голову кинул, как рукой!

Английская школа. Зенит с уверенной победой.
Регистрация: 12.02.2014
№43 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 22:01) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой, любимая команда!!!


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№42 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эй! Капля? Всоси свою соплю обратно.
Регистрация: 23.08.2016
№41 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
Цитата: darmidon 7
вообще то Сосьедад на 35млн дороже ЗЕНИТА

вообще то я писал про плей оф,будь внимательнее


С вашей логикой Спартаку вообще нет смысла в ЛЧ светиться, дабы не позориться
Регистрация: 24.10.2013
№40 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (2)
online

Давайте все так будем играть! С победой и спасибо!
Регистрация: 21.04.2009
№39 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dryhnozaurus
Сколько у Сани голов в сезоне уже?

13, вроде...
Регистрация: 9.11.2010
№38 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 22:01) #
  • -8
  •  (12)
online

Жаль, конечно. Большинство болело за испанцев. Вся бомжатня болел на их баклан-арену влезла.
Ф.к. путинец все таки газонул.эх
Регистрация: 12.03.2017
№37 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
мы другого и не ждали!
Регистрация: 27.08.2008
№36 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:00) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dryhnozaurus
Сколько у Сани голов в сезоне уже?

14 в 17 матчах, 7 в чемпионате и 7 в ЛЕ.


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№35 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 22:00) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Броня красавчег..
Как и Кока..
Как и ВСЯ команда!
МОЛОДЦЫ!! smile


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№34 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:00) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: darmidon 7
вообще то Сосьедад на 35млн дороже ЗЕНИТА

вообще то я писал про плей оф,будь внимательнее
Регистрация: 1.02.2017
№33 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 22:00) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нормальная такая,нескучная игра.
Интересный матч.
Зенит и Питер с Победой!
***
Кокоше - респект!


--------------------
Эники-Бэники ели вареники и заедали их ливерными англичанами.
Регистрация: 3.06.2012
№32 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:59) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Манчини топ тренер,тактически переиграл оппонента,отдал им мяч,а сам играл на контратаках и это сработало

это он отрабатывал на Краснодаре, только немного другим составом из-за лимита...
С победой, Зенит!
Тем кто поздравил и порадовался за Великий клуб - спасибо!
Тем кто вонял и хрюкал - сасат!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№31 Написал: metis Riga (Сегодня, 21:59) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Питерский бальзам на рижскую душу!


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№30 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:59) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всех великовельможных зенитовцев с безоговорочной победой, а всем свинячьим проповедникам:
Цитата: капля никотина
Сегодня все унылое согазговно увидит настоящий мастер-класс от настоящей, крепкой, европейской топ-команды.


словить отвисшую слюну, выделяемую от просмотра игры Великолепного Зенита!!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№29 Написал: darmidon 7 (Сегодня, 21:59) #
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: golden Axe
Цитата: лунатик
все идет по плану.гыы.

согласен,все по накатанной,до первого крепкого середняка в плей офф

вообще то Сосьедад на 35млн дороже ЗЕНИТА
Регистрация: 5.08.2016
№28 Написал: papont СП-б (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот как-то так нужно играть с командами гишпанской Ла Лиги. Реал Сосьедад - гриб отсосиновик


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№27 Написал: Gmc1 Питер (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Первый тайм супер, а потом почти как в Краснодаре
Регистрация: 25.10.2010
№26 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сколько у Сани голов в сезоне уже?
Регистрация: 12.06.2016
№25 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (3)
online

Зенит с красивой победой! Кокорин просто супер.
Регистрация: 24.10.2012
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