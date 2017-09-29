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"Кельн" подписал 38-летнего Писарро

"Кельн" заключил контракт с 38-летним нападающим Клаудио Писарро, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с ветераном рассчитано до конца сезона. 3 октября перуанскому футболисту исполнится 39 лет.
Теги: Кельн Писарро Трансферы
Сегодня, 20:08
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