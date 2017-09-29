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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Кельн" подписал 38-летнего Писарро
"Кельн" заключил контракт с 38-летним нападающим Клаудио Писарро, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с ветераном рассчитано до конца сезона. 3 октября перуанскому футболисту исполнится 39 лет.
Соглашение с ветераном рассчитано до конца сезона. 3 октября перуанскому футболисту исполнится 39 лет.
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