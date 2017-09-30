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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Луч-Энергия" и "Ротор-Волгоград" забили по голу
"Луч-Энергия" и "Ротор-Волгоград" сыграли вничью в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
ФНЛ. 16-й тур
"Луч-Энергия" - "Ротор-Волгоград" - 1:1
Голы: Вотинов, 10, Носов, 50
"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Тихий, Соблиров, Пражновски, Маляка, Носов, Фомин, Килин, Мязин, Гордиенко.
"Ротор": Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Киреев, Борзых, Сысуев, Султонов, Концедалов, Вотинов, (Бирюков, 60), Романенко.
Предупреждения: Колычев, 22, Пискунов, 23, Носов, 75.
ФНЛ. 16-й тур
"Луч-Энергия" - "Ротор-Волгоград" - 1:1
Голы: Вотинов, 10, Носов, 50
"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Тихий, Соблиров, Пражновски, Маляка, Носов, Фомин, Килин, Мязин, Гордиенко.
"Ротор": Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Киреев, Борзых, Сысуев, Султонов, Концедалов, Вотинов, (Бирюков, 60), Романенко.
Предупреждения: Колычев, 22, Пискунов, 23, Носов, 75.
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