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"Луч-Энергия" и "Ротор-Волгоград" забили по голу

"Луч-Энергия" и "Ротор-Волгоград" сыграли вничью в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

ФНЛ. 16-й тур

"Луч-Энергия" - "Ротор-Волгоград" - 1:1

Голы: Вотинов, 10, Носов, 50

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Тихий, Соблиров, Пражновски, Маляка, Носов, Фомин, Килин, Мязин, Гордиенко.

"Ротор": Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Киреев, Борзых, Сысуев, Султонов, Концедалов, Вотинов, (Бирюков, 60), Романенко.

Предупреждения: Колычев, 22, Пискунов, 23, Носов, 75.
Теги: Луч-Энергия Ротор
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