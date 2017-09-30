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Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно

Rusfootball.info приводит слова вратаря "Крыльев Советов" Евгения Конюхова после матча с "Зенитом-2", в котором он не пропустил и отбил пенальти.

- После "Локомотива" и "Енисея" "Зенит-2" не казался не тем раздражителем?

- Может быть, такие впечатления есть, но они не настолько яркие. Мы профессионалы, мы должны выполнять свою работу и побеждать независимо от того, с кем мы играем, когда и в какое время.

- Вы помнили о том, что у вас есть желтая карточка и вам нельзя тянуть время в концовке?

- Сегодня я не мог такого себе позволить. Но я на самом деле и не люблю такие вещи, потому что это неспортивно. Хотя иногда, когда чувствуешь, что команда где-то подзадохнулась, надо применять такие штучки.

- Не злились в душе, что команда устроила себе в конце матча нервотрепку, не забив второй мяч?

- Я хоть и вратарь, но люблю, когда наша команда забивает. Каждый раз я радуюсь, когда мы забиваем, и я хочу, чтобы голов было больше, и радости, соответственно, тоже.

- Было разочарование от практически пустых трибун сегодня?

- Я благодарен тем болельщикам, которые пришли. Хочется сказать им большое спасибо. Конечно, хочется, чтобы приходило больше людей. Нам всегда легче играть с ними, чувствуя поддержку. В этом случае меньше шансов ударить в грязь лицом.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Зенит-2 Конюхов
Сегодня, 17:40
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