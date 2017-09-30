Евгений Конюхов: Сегодня я не мог себе позволить тянуть время. Не люблю такие вещи, потому что это неспортивно

приводит слова вратаря "Крыльев Советов" Евгения Конюхова после матча с "Зенитом-2", в котором он не пропустил и отбил пенальти.- Может быть, такие впечатления есть, но они не настолько яркие. Мы профессионалы, мы должны выполнять свою работу и побеждать независимо от того, с кем мы играем, когда и в какое время.- Сегодня я не мог такого себе позволить. Но я на самом деле и не люблю такие вещи, потому что это неспортивно. Хотя иногда, когда чувствуешь, что команда где-то подзадохнулась, надо применять такие штучки.- Я хоть и вратарь, но люблю, когда наша команда забивает. Каждый раз я радуюсь, когда мы забиваем, и я хочу, чтобы голов было больше, и радости, соответственно, тоже.- Я благодарен тем болельщикам, которые пришли. Хочется сказать им большое спасибо. Конечно, хочется, чтобы приходило больше людей. Нам всегда легче играть с ними, чувствуя поддержку. В этом случае меньше шансов ударить в грязь лицом.Источник: