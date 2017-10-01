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ЦСКА сыграет с "Уфой" в оранжевой форме

ЦСКА на своей странице в Instagram сообщил, что команда проведет матч 12-го тура чемпионата России против "Уфы" в гостевой оранжевой форме.

Встреча состоится сегодня, начало игры - в 14:00 мск.
Теги: ЦСКА Уфа
Сегодня, 13:17
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