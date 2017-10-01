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Эдер : "Локомотив" способен на более высокий результат в чемпионате

Нападающий "Локомотива" Эдер поделился впечатлениями от матча с "Динамо", который завершился разгромной победой "железнодорожников" со счётом 3:0:

- Думаю, что сегодня удалось победить "Динамо" за счет слаженной игры команды. Сейчас "Локомотив" способен показывать более высокий результат в чемпионате России. Команда находится на втором месте, но на мой взгляд мы можем гораздо больше".

- Вас вызвали на матчи национальной сборной..

- Для меня вызов в национальную команду Португалии стал очень важным событием. Я не вызывался с марта и рад, что главный тренер Фернанду Сантуш обратил на меня внимание. Это придаст мне уверенности в дальнейшем.
Теги: Локомотив Динамо Эдер
Сегодня, 20:18
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4
(0)
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:41) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Дрезина обсираться только может, на большее не способна.
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Будем стараться.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:37) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Сёмин может лишь пердануть и обосрать свои шорты накуй. Поэтому с этим дилетантом попадание в пятёрку не светит.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:37) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошо, работай.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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