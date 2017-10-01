Эдер : "Локомотив" способен на более высокий результат в чемпионате

Нападающий "Локомотива" Эдер поделился впечатлениями от матча с "Динамо", который завершился разгромной победой "железнодорожников" со счётом 3:0:- Думаю, что сегодня удалось победить "Динамо" за счет слаженной игры команды. Сейчас "Локомотив" способен показывать более высокий результат в чемпионате России. Команда находится на втором месте, но на мой взгляд мы можем гораздо больше".- Для меня вызов в национальную команду Португалии стал очень важным событием. Я не вызывался с марта и рад, что главный тренер Фернанду Сантуш обратил на меня внимание. Это придаст мне уверенности в дальнейшем.