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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался относительно игры команды в текущем сезоне.
"Я был на последнем сборе "Локомотива" в Испании, видел обстановку в команде, как с ней работают тренеры, и понял, что клуб настроен очень серьезно в этом году. Конечно, сложно будет оспорить золотые медали у "Зенита", но побороться за второе место "железнодорожникам" очень даже реально.
Вчерашняя игра с "Динамо" показала, что у коллектива появляется запас прочности. Если раньше "Локо" часто побеждал 1:0 - где-то за счет случайности, где-то нечаянно, то сейчас мы уже видим отстроенную игру. Когда в строй вернется нападающий Ари, атака красно-зеленых засверкает новыми гранями. А пока что много забивает Мануэл Фернандеш, который в предыдущей игре в Лиге Европы оформил хет-трик.
Ману - профессионал высочайшего класса. Я удивлен, что бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко совместно с тогдашним президентом Ольгой Смородской "зачехлили" такого игрока.
Это просто удивительно, как можно было не разглядеть его уровень. Я не буду в шоке, если он приедет на чемпионат мира - 2018 в Россию в составе сборной Португалии. Но мне больше всего нравится в Ману даже не то, что он забивает, а то, что он постоянно подсказывает молодому игроку Михаилу Лысову, с которым часто встречается на левом фланге. Вот для этого мы и приглашаем иностранцев", - цитирует Наумова "Газета.Ru".
"Я был на последнем сборе "Локомотива" в Испании, видел обстановку в команде, как с ней работают тренеры, и понял, что клуб настроен очень серьезно в этом году. Конечно, сложно будет оспорить золотые медали у "Зенита", но побороться за второе место "железнодорожникам" очень даже реально.
Вчерашняя игра с "Динамо" показала, что у коллектива появляется запас прочности. Если раньше "Локо" часто побеждал 1:0 - где-то за счет случайности, где-то нечаянно, то сейчас мы уже видим отстроенную игру. Когда в строй вернется нападающий Ари, атака красно-зеленых засверкает новыми гранями. А пока что много забивает Мануэл Фернандеш, который в предыдущей игре в Лиге Европы оформил хет-трик.
Ману - профессионал высочайшего класса. Я удивлен, что бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко совместно с тогдашним президентом Ольгой Смородской "зачехлили" такого игрока.
Это просто удивительно, как можно было не разглядеть его уровень. Я не буду в шоке, если он приедет на чемпионат мира - 2018 в Россию в составе сборной Португалии. Но мне больше всего нравится в Ману даже не то, что он забивает, а то, что он постоянно подсказывает молодому игроку Михаилу Лысову, с которым часто встречается на левом фланге. Вот для этого мы и приглашаем иностранцев", - цитирует Наумова "Газета.Ru".
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