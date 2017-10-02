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Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался относительно игры команды в текущем сезоне.

"Я был на последнем сборе "Локомотива" в Испании, видел обстановку в команде, как с ней работают тренеры, и понял, что клуб настроен очень серьезно в этом году. Конечно, сложно будет оспорить золотые медали у "Зенита", но побороться за второе место "железнодорожникам" очень даже реально.

Вчерашняя игра с "Динамо" показала, что у коллектива появляется запас прочности. Если раньше "Локо" часто побеждал 1:0 - где-то за счет случайности, где-то нечаянно, то сейчас мы уже видим отстроенную игру. Когда в строй вернется нападающий Ари, атака красно-зеленых засверкает новыми гранями. А пока что много забивает Мануэл Фернандеш, который в предыдущей игре в Лиге Европы оформил хет-трик.

Ману - профессионал высочайшего класса. Я удивлен, что бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко совместно с тогдашним президентом Ольгой Смородской "зачехлили" такого игрока.

Это просто удивительно, как можно было не разглядеть его уровень. Я не буду в шоке, если он приедет на чемпионат мира - 2018 в Россию в составе сборной Португалии. Но мне больше всего нравится в Ману даже не то, что он забивает, а то, что он постоянно подсказывает молодому игроку Михаилу Лысову, с которым часто встречается на левом фланге. Вот для этого мы и приглашаем иностранцев", - цитирует Наумова "Газета.Ru".
Теги: Наумов Локомотив Фернандеш
Сегодня, 15:25
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№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
«Локомотив»
При просмотре матча тоже обратил внимание на подсказки от Ману Лысову. Он и Миранчукам подсказывает и поддерживает. Очень приятно наблюдать такие взаимоотношения опытных игроков с молодежью. Ну а за игрой Ману в этом сезоне вообще хочется наблюдать и наблюдать, очень удивлен что его не вызвали в сборную. Несмотря на его возраст и уровень игроков ПЗ в сборной Португалии, он бы там точно не затерялся и мог бы помочь при ротации и выходами на замену. А для Ману это возможно стало бы дополнительным стимулом и вторым дыханием в карьере
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очень мощно выглядит португалец в этом году, странно даже что его вместе с Эдером (который тоже разыгрался) не вызвали в сборную. + Это заслуга Семина, который в футболе понимает в разы больше чем Черчесов и тем более Смородская
Регистрация: 5.09.2012
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