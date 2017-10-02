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Губернатор: я бы поработал еще с полем "Ростов-Арены"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что поле "Ростов-Арены" будет доработано в срок.

"Я бы поработал еще с полем. Но те, кто им занимаются, говорят, что оно будет в полном порядке к нужному сроку. 11 ноября будет очередная встреча со всеми участниками процесса", - передает слова Голубева "Интерфакс".
Сегодня, 15:54
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№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так поработай, Вася. Что тебе мешает?
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 16:31) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Так тяпку тебе в руки
Регистрация: 9.11.2013
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