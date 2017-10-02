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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хосеп Гвардиола: возглавить сборную Англии? Исключено
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет работать со сборной Англии.
"Нет, исключено. Я считаю, что сборную Англии должен тренировать английский специалист. Точно так же сборную Бразилии должен тренировать бразильский специалист", - цитирует Гвардиолу The Independent.
"Нет, исключено. Я считаю, что сборную Англии должен тренировать английский специалист. Точно так же сборную Бразилии должен тренировать бразильский специалист", - цитирует Гвардиолу The Independent.
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