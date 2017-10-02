Хосеп Гвардиола: возглавить сборную Англии? Исключено

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет работать со сборной Англии."Нет, исключено. Я считаю, что сборную Англии должен тренировать английский специалист. Точно так же сборную Бразилии должен тренировать бразильский специалист", - цитирует Гвардиолу The Independent.