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Хосеп Гвардиола: возглавить сборную Англии? Исключено

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет работать со сборной Англии.

"Нет, исключено. Я считаю, что сборную Англии должен тренировать английский специалист. Точно так же сборную Бразилии должен тренировать бразильский специалист", - цитирует Гвардиолу The Independent.
Теги: Гвардиола Сборная Англии
Сегодня, 17:05
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№1 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
только-Каталонию!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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