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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после первой тренировки команды в Новогорске и заявил, что полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву необходимо более внимательно отнестись к своему здоровью, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
- Какое состояние игроков?
- Состояние хорошее. Завтра сделаем маленький тестик, тогда и больше будем знать.
- Что с травмированными? Мы слышали, что приезжал Дзагоев, что с Головиным?
- Дзагоев был, мы с ним переговорили. Он знает, как нам дальше быть. Он уже столько сборов пропустил. Ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами. Он никак к нам не попадет, никак его не можем вписать. Он все выслушал и будет лечиться.
Я читал, что говорил врач ЦСКА о том, что Алану нужно на восстановление четыре недели. Я считаю, что ему нужно шесть, а может быть и восемь, если он хочет полностью залечить. Насчет Головина врач ЦСКА переборщил. Ему хватит четырех – пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим его здесь.
- Вместо Головина или Дзагоева будете кого-то дозывать?
- Нет, никого.
- Держите ли вы план Б на ЧМ-2018 в случае отсутствия Дзагоева?
- Во-первых, чемпионат мира далеко. Во-вторых, это не такая травма, но ее надо залечить. Это не ушиб или перелом, когда точно знаешь, когда зарастет. Это ахилл, серьезное дело. Мы уже имели прецеденты с тем же Широковым, с Чорлукой в "Локомотиве", когда запускают, а потом лечат по полгода. Он меня выслушал. Надеюсь, Алан понял, о чем идет речь.
– Будут ли эксперименты в контрольных матчах с Кореей и Ираном?
– У нас их никогда не было. И не будет. Есть 23 футболиста, которые готовятся к играм. Посмотрим, в каком состоянии кто подойдет. Нагрузки у всех разные. Кто-то играет через два дня на третий, кто-то не обласкан судьбой. Если говорить об игре с командой Кореи, то участие Головина в ней было бы более правильным. Против них нужны шустрые игроки. Всегда есть нюансы. Посмотрим, получится ли его подготовить. Еще важен его настрой.
- Самедов в матче за "Спартак" потерял сознание. Сегодня не полную тренировку провел…
– Как это грозно звучит. Он же не перепутал ворота, еще и гол сопернику забил! Он отыграл всю игру. В любом случае мы ему дали лишний день на восстановление. Мы четко подходим ко всему, чтобы не было рецидивов. Завтра мы его еще раз проверим. Рисковать мы в любом случае не будем, если возникают нюансы.
- Вопрос про вратарскую линию. Согласны с тем, что она - самая стабильная?
- У нас потихонечку круг сужается. Мы провели селекционную работу на ваших глазах. Думаю, что во всех линиях формируют стабильность, в том числе и во вратарской. Стараемся, чтобы от нас ничего не ускользнуло. Вызываем всех достойных.
- Какое состояние игроков?
- Состояние хорошее. Завтра сделаем маленький тестик, тогда и больше будем знать.
- Что с травмированными? Мы слышали, что приезжал Дзагоев, что с Головиным?
- Дзагоев был, мы с ним переговорили. Он знает, как нам дальше быть. Он уже столько сборов пропустил. Ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами. Он никак к нам не попадет, никак его не можем вписать. Он все выслушал и будет лечиться.
Я читал, что говорил врач ЦСКА о том, что Алану нужно на восстановление четыре недели. Я считаю, что ему нужно шесть, а может быть и восемь, если он хочет полностью залечить. Насчет Головина врач ЦСКА переборщил. Ему хватит четырех – пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим его здесь.
- Вместо Головина или Дзагоева будете кого-то дозывать?
- Нет, никого.
- Держите ли вы план Б на ЧМ-2018 в случае отсутствия Дзагоева?
- Во-первых, чемпионат мира далеко. Во-вторых, это не такая травма, но ее надо залечить. Это не ушиб или перелом, когда точно знаешь, когда зарастет. Это ахилл, серьезное дело. Мы уже имели прецеденты с тем же Широковым, с Чорлукой в "Локомотиве", когда запускают, а потом лечат по полгода. Он меня выслушал. Надеюсь, Алан понял, о чем идет речь.
– Будут ли эксперименты в контрольных матчах с Кореей и Ираном?
– У нас их никогда не было. И не будет. Есть 23 футболиста, которые готовятся к играм. Посмотрим, в каком состоянии кто подойдет. Нагрузки у всех разные. Кто-то играет через два дня на третий, кто-то не обласкан судьбой. Если говорить об игре с командой Кореи, то участие Головина в ней было бы более правильным. Против них нужны шустрые игроки. Всегда есть нюансы. Посмотрим, получится ли его подготовить. Еще важен его настрой.
- Самедов в матче за "Спартак" потерял сознание. Сегодня не полную тренировку провел…
– Как это грозно звучит. Он же не перепутал ворота, еще и гол сопернику забил! Он отыграл всю игру. В любом случае мы ему дали лишний день на восстановление. Мы четко подходим ко всему, чтобы не было рецидивов. Завтра мы его еще раз проверим. Рисковать мы в любом случае не будем, если возникают нюансы.
- Вопрос про вратарскую линию. Согласны с тем, что она - самая стабильная?
- У нас потихонечку круг сужается. Мы провели селекционную работу на ваших глазах. Думаю, что во всех линиях формируют стабильность, в том числе и во вратарской. Стараемся, чтобы от нас ничего не ускользнуло. Вызываем всех достойных.
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