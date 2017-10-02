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Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами

Станислав Черчесов: Дзагоеву надо внимательно отнестись к своему здоровью, чемпионат мира не за горами Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после первой тренировки команды в Новогорске и заявил, что полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву необходимо более внимательно отнестись к своему здоровью, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Какое состояние игроков?

- Состояние хорошее. Завтра сделаем маленький тестик, тогда и больше будем знать.

- Что с травмированными? Мы слышали, что приезжал Дзагоев, что с Головиным?

- Дзагоев был, мы с ним переговорили. Он знает, как нам дальше быть. Он уже столько сборов пропустил. Ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами. Он никак к нам не попадет, никак его не можем вписать. Он все выслушал и будет лечиться.

Я читал, что говорил врач ЦСКА о том, что Алану нужно на восстановление четыре недели. Я считаю, что ему нужно шесть, а может быть и восемь, если он хочет полностью залечить. Насчет Головина врач ЦСКА переборщил. Ему хватит четырех – пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим его здесь.

- Вместо Головина или Дзагоева будете кого-то дозывать?

- Нет, никого.

- Держите ли вы план Б на ЧМ-2018 в случае отсутствия Дзагоева?

- Во-первых, чемпионат мира далеко. Во-вторых, это не такая травма, но ее надо залечить. Это не ушиб или перелом, когда точно знаешь, когда зарастет. Это ахилл, серьезное дело. Мы уже имели прецеденты с тем же Широковым, с Чорлукой в "Локомотиве", когда запускают, а потом лечат по полгода. Он меня выслушал. Надеюсь, Алан понял, о чем идет речь.

– Будут ли эксперименты в контрольных матчах с Кореей и Ираном?

– У нас их никогда не было. И не будет. Есть 23 футболиста, которые готовятся к играм. Посмотрим, в каком состоянии кто подойдет. Нагрузки у всех разные. Кто-то играет через два дня на третий, кто-то не обласкан судьбой. Если говорить об игре с командой Кореи, то участие Головина в ней было бы более правильным. Против них нужны шустрые игроки. Всегда есть нюансы. Посмотрим, получится ли его подготовить. Еще важен его настрой.

- Самедов в матче за "Спартак" потерял сознание. Сегодня не полную тренировку провел…

– Как это грозно звучит. Он же не перепутал ворота, еще и гол сопернику забил! Он отыграл всю игру. В любом случае мы ему дали лишний день на восстановление. Мы четко подходим ко всему, чтобы не было рецидивов. Завтра мы его еще раз проверим. Рисковать мы в любом случае не будем, если возникают нюансы.

- Вопрос про вратарскую линию. Согласны с тем, что она - самая стабильная?

- У нас потихонечку круг сужается. Мы провели селекционную работу на ваших глазах. Думаю, что во всех линиях формируют стабильность, в том числе и во вратарской. Стараемся, чтобы от нас ничего не ускользнуло. Вызываем всех достойных.
Теги: Черчесов Сборная России Дзагоев
Сегодня, 18:21
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6
(1)
№6 Написал: Виктор Лотов (Сегодня, 20:00) #
  • -1
  •  (1)
online

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Регистрация: 2.10.2017
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
это типа не играть за клуб? этот лысый совсем из ума выжал


Типа не симулировать травмы перед матчами сборной
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 19:03) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
он там и не нужен вместе с Фернандесом,два хрустальных,пусть лечатся в конюшне,а заодно будет наука всяким Головинам как косить от сборной,со Стасом такие номера не проходят

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил уверенность в том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин сумеет восстановиться в течение нескольких дней от травмы голеностопа. Ранее "СЭ" сообщал, что хавбек продолжит восстановление в расположении национальной команды.
– Насчет Головина врач ЦСКА переборщил, – сказал Черчесов. – Ему хватит четырех – пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим Александра здесь.

До этого врач армейцев Шагабутдин Керимов сообщил, что футболисту потребуется около двух недель, чтобы восстановиться. По его словам, игрок должен был вернуться в расположение ЦСКА.
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Магомед83 Москвабад (Сегодня, 18:59) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
пока лысый усатый физкультурник тренирует сборную надежды на нормальную игру нет


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в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов в комментариях
Регистрация: 15.08.2017
№2 Написал: Космос Россия (Сегодня, 18:29) #
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  •  (4)

Если Алан не сыграет на Чм,это будет большой потерей для сборной! Здоровья ему !!!
Регистрация: 13.07.2015
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:25) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
это типа не играть за клуб? этот лысый совсем из ума выжал


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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