"Барселона": присоединяемся к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт

"Барселона" в твиттере сообщила о том, что клуб присоединился к забастовке организаций в Каталонии и не будет завтра проводить никаких тренировок."Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться", - говорится в сообщении каталонцев.Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость.