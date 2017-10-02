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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Барселона": присоединяемся к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт
"Барселона" в твиттере сообщила о том, что клуб присоединился к забастовке организаций в Каталонии и не будет завтра проводить никаких тренировок.
"Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться", - говорится в сообщении каталонцев.
Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость.
"Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться", - говорится в сообщении каталонцев.
Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость.
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