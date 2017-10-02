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"Барселона": присоединяемся к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт

"Барселона" в твиттере сообщила о том, что клуб присоединился к забастовке организаций в Каталонии и не будет завтра проводить никаких тренировок.

"Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться", - говорится в сообщении каталонцев.

Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость.
Теги: Барселона
Сегодня, 19:12
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№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Пивовед,
все может быть...очень не хотелось бы, чтобы маховик третьей мировой был запущен...а к этому все идёт...


война будет...

когда только начался мигранский кризис в Европе, хочешь верь-хочешь нет, сразу подумалось:
- это организация кулака против нас.

потом , на многих ресурсах, я встречал эту мысль уже от других людей..

это- не Великое переселение народов, какие были в Истории Человечества..

в Европу прибыли самые маргинальные, самые животные слои населения Востока..
Безграмотные, безмозглые, почти всегда- даже не имеющие понятия об элементарной гигиене..
и плодящиеся, как мухи..

они рвались в Европу за сытой жизнью, как им обещали, они думали, что попав в Германию, например, они немедленно начнут жизнь как бюргеры- пиво, колбаски, машины, компьютеры, тёплый сортир, уютный дом.

а их стали селить в палаточных городках, которые они загадили до ужасающего состояния..

и их микроскопические мозги , наконец, начали рождать подозрения. что их где-то в чём-то нае6али..

пока они тупо соображают, где и в чём, заинтересованные лица ведут тихую идеологическую обработку этого стада..

а как отвести от себя подозрения ?
надо объявить , что в неустройстве беженцев кто-то конкретно виноват, что, мол, мы бы с радостью, но нам мешают.

а кто ? кто одним своим существованием мешает и всегда мешал этому европейскому мешку с друзьями- опарышами ?.

Россия.

перед мигрантами нас обвинят во всём , на что только хватит их фантазии, и скажут ФАС.
это стадо даже не надо будет вооружать, они будут сметать всё и вся одной своей массой.
а там под шумок подтянутся и остальные наши европейские партнёры..

таким образом и будет решена проблема наличия мигрантов в Европе.

а заодно подчистятся и страны Ближнего Востока, куда просто некому будет возвращаться.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: Виктор Лотов (Сегодня, 19:57) #
  • -1
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online

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Регистрация: 2.10.2017
№7 Написал: casabl (Сегодня, 19:57) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Пивовед
Цитата: VS1976
Пивовед,
хрен его знает...есть и другие любители дисбаланса в мире...

неа..
кукловод всегда один..
доллар сейчас хромает?
евро - конкурент доллара- вроде начал устаканиваться ?
мигранский наплыв Европа не то, чтобы проглотила, но эффект от появления в разжиревшем Старом Свете миллионов голодных и озлобленных ртов не стал всё-таки потрясением для европейской экономики..

а вот развал одной из старейших авторитетных европейских монархий станет таким потрясением для евро..
что доллару -и его хозяевам- только и нужно.

повангую..
после выхода Каталонии по настоящему полыхнёт во Фландрии и Валлонии, образующих нынешнюю Бельгию, барабанная дробь-- тоже монархию.



Не, а чё с Дзюбой будем делать? Он ваще бегать не хочет.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю,всё идёт к тому что,Барселона снимется с чем Испании.
Регистрация: 12.02.2013
№5 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
все может быть...очень не хотелось бы, чтобы маховик третьей мировой был запущен...а к этому все идёт...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Пивовед,
хрен его знает...есть и другие любители дисбаланса в мире...

неа..
кукловод всегда один..
доллар сейчас хромает?
евро - конкурент доллара- вроде начал устаканиваться ?
мигранский наплыв Европа не то, чтобы проглотила, но эффект от появления в разжиревшем Старом Свете миллионов голодных и озлобленных ртов не стал всё-таки потрясением для европейской экономики..

а вот развал одной из старейших авторитетных европейских монархий станет таким потрясением для евро..
что доллару -и его хозяевам- только и нужно.

повангую..
после выхода Каталонии по настоящему полыхнёт во Фландрии и Валлонии, образующих нынешнюю Бельгию, барабанная дробь-- тоже монархию.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
хрен его знает...есть и другие любители дисбаланса в мире...


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:20) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Что творится??? Какая то с.ка это затеяла.


та же, что затеяли и цветные революции на Ближнем Востоке,и на Украине, это те же, кто раскочегарил мигранскую катастрофу в Европе, это те же кто расшатывает сейчас Среднюю Азию..

только в Сингапуре у них не прокатило- по е6альнику получили мгновенно...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что творится??? Какая то с.ка это затеяла.


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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