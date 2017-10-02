Президент "Барселоны": в случае независимости Каталонии, клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что в случае провозглашения независимости, клуб сам будет выбирать лигу, в которой будет выступать."В случае признания независимости Каталонии клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать", - цитирует Бартомеу Мarca.Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, на котором 90 процентов высказались за независимость региона от Испании.