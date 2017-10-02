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Президент "Барселоны": в случае независимости Каталонии, клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что в случае провозглашения независимости, клуб сам будет выбирать лигу, в которой будет выступать.

"В случае признания независимости Каталонии клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать", - цитирует Бартомеу Мarca.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, на котором 90 процентов высказались за независимость региона от Испании.
Теги: Барселона
Сегодня, 21:06
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№4 Написал: Hitman (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Газзаеву снова работенка нашлась)
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:21) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
В премьер-лиге Каталонии smileТогда уж точно п-ц Барселоне настанет.
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:20) #
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  •  (4)
online

Однозначно в сильнейшей в мире! Это РФПЛ! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 21:11) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
по примеру гибралтара?
Регистрация: 26.04.2017
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