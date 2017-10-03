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Рафинья Алькантара выбыл еще на два месяца

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Альканатра пропустит еще два месяца, сообщает Marca.

Бразилец не играет за команду с апреля, когда ему сделали первую операцию. Ожидалось, что Рафинья присоединится к "Барселоне" в августе, но у игрока возникли проблемы по ходу восстановления.
Теги: Барселона Рафинья
Сегодня, 16:15
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