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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Герасименко: хочется впервые увидеть цельную игру сборной России
Экс-нападающий киевского «Динамо», «Ростсельмаша», «Ротора», «Шинника» и сборной России Алексей Герасименко в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Владиславом Щеколдиным поделился ожиданиями от встречи сборной России с командой Южной Кореи, которая состоится в Москве 7-го октября.
– Сборная Южной Кореи всегда здорово бежит и держит темп. Чего можно ожидать от нашей сборной в предстоящем матче?
– Мне эта Южная Корея даром не нужна – держит она темп или нет. Хочется увидеть от сборной России темп в течение 90 минут, чтобы она показала современный футбол. Моментами мы показываем неплохой футбол, но нет целостности, хотя имеется материал, молодёжь. На Кубке Конфедераций мы пару эпизодов неплохо сыграли – и начали афишировать, что сборная чуть ли не чемпионом мира должна стать. Когда она в течение 90 минут будет хорошо играть в обороне, переходить из обороны в атаку быстро и обратно, тогда можно будет о чём-то говорить.
А пока я не увидел ни одной игры сборной, которая радовала бы глаз. У нас вечно то состав поменялся, то этот выпал, всё время какие-то отговорки. У нас в стране 150 миллионов человек. Всегда кандидатов, материала было много, а сейчас то кто-то сломался, то кого-то не вызвали, то кто-то в плохой форме. Не надо этих отговорок, хочется хоть раз насладиться игрой сборной.
– У Черчесова ещё есть время вести какие-то эксперименты или уже надо готовить команду, которая будет играть на чемпионате мира?
– Он уже просмотрел столько футболистов, у него достаточно информации, есть список людей, которые на 90% укомплектуют сборную. Единственное, ближе к чемпионату мира надо будет смотреть, кто в какой форме находится, кто как будет выглядеть на данный момент. Однозначно в голове у него список уже есть. 2-3-4 позиции максимум сомнительны, костяк в человек 20 уже имеется. Думаю, шарахаться Черчесов уже не будет, надо вести конкретных игроков и смотреть, в какой они форме. Может, кто-то ещё блеснёт, но костяк сформирован однозначно.
– Сборная Южной Кореи всегда здорово бежит и держит темп. Чего можно ожидать от нашей сборной в предстоящем матче?
– Мне эта Южная Корея даром не нужна – держит она темп или нет. Хочется увидеть от сборной России темп в течение 90 минут, чтобы она показала современный футбол. Моментами мы показываем неплохой футбол, но нет целостности, хотя имеется материал, молодёжь. На Кубке Конфедераций мы пару эпизодов неплохо сыграли – и начали афишировать, что сборная чуть ли не чемпионом мира должна стать. Когда она в течение 90 минут будет хорошо играть в обороне, переходить из обороны в атаку быстро и обратно, тогда можно будет о чём-то говорить.
А пока я не увидел ни одной игры сборной, которая радовала бы глаз. У нас вечно то состав поменялся, то этот выпал, всё время какие-то отговорки. У нас в стране 150 миллионов человек. Всегда кандидатов, материала было много, а сейчас то кто-то сломался, то кого-то не вызвали, то кто-то в плохой форме. Не надо этих отговорок, хочется хоть раз насладиться игрой сборной.
– У Черчесова ещё есть время вести какие-то эксперименты или уже надо готовить команду, которая будет играть на чемпионате мира?
– Он уже просмотрел столько футболистов, у него достаточно информации, есть список людей, которые на 90% укомплектуют сборную. Единственное, ближе к чемпионату мира надо будет смотреть, кто в какой форме находится, кто как будет выглядеть на данный момент. Однозначно в голове у него список уже есть. 2-3-4 позиции максимум сомнительны, костяк в человек 20 уже имеется. Думаю, шарахаться Черчесов уже не будет, надо вести конкретных игроков и смотреть, в какой они форме. Может, кто-то ещё блеснёт, но костяк сформирован однозначно.
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