Алексей Герасименко: хочется впервые увидеть цельную игру сборной России

Экс-нападающий киевского «Динамо», «Ростсельмаша», «Ротора», «Шинника» и сборной России Алексей Герасименко в беседе с корреспондентомВладиславом Щеколдиным поделился ожиданиями от встречи сборной России с командой Южной Кореи, которая состоится в Москве 7-го октября.– Мне эта Южная Корея даром не нужна – держит она темп или нет. Хочется увидеть от сборной России темп в течение 90 минут, чтобы она показала современный футбол. Моментами мы показываем неплохой футбол, но нет целостности, хотя имеется материал, молодёжь. На Кубке Конфедераций мы пару эпизодов неплохо сыграли – и начали афишировать, что сборная чуть ли не чемпионом мира должна стать. Когда она в течение 90 минут будет хорошо играть в обороне, переходить из обороны в атаку быстро и обратно, тогда можно будет о чём-то говорить.А пока я не увидел ни одной игры сборной, которая радовала бы глаз. У нас вечно то состав поменялся, то этот выпал, всё время какие-то отговорки. У нас в стране 150 миллионов человек. Всегда кандидатов, материала было много, а сейчас то кто-то сломался, то кого-то не вызвали, то кто-то в плохой форме. Не надо этих отговорок, хочется хоть раз насладиться игрой сборной.– Он уже просмотрел столько футболистов, у него достаточно информации, есть список людей, которые на 90% укомплектуют сборную. Единственное, ближе к чемпионату мира надо будет смотреть, кто в какой форме находится, кто как будет выглядеть на данный момент. Однозначно в голове у него список уже есть. 2-3-4 позиции максимум сомнительны, костяк в человек 20 уже имеется. Думаю, шарахаться Черчесов уже не будет, надо вести конкретных игроков и смотреть, в какой они форме. Может, кто-то ещё блеснёт, но костяк сформирован однозначно.