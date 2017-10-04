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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Нойштедтер: мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной
Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал журналистам, что прогресс Александра Кокорина его не удивил., передает корреспондент Rusfootball.info.
- Первые дни восстанавливались после матчей за клубы, сегодня была уже хорошая нагрузка, активно готовимся к субботней игре, – сказал Нойштедтер. – Все в отличном состоянии, рады находиться в сборной. Игру Кореи изучим позднее.
- Что вообще о сопернике знаете?
- Легкая, быстрая, техничная команда. Пару игроков знаю. Сона, например. Человек играл в бундеслиге, сейчас в "Тоттенхэме" – это уже говорит о высоком уровне. Нужно не давать ему получать мяч, не давать пространство.
- Впервые вы были вызваны в сборную еще при Слуцком. Сегодня это во многом другая команда.
- Большая часть команды уже не первый раз вместе, так что с адаптацией никаких проблем нет. Мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной. Это очень важно для пацанов.
- Вас впечатлил прогресс Кокорина?
- Все и так знают, что он многое умеет.
- Первые дни восстанавливались после матчей за клубы, сегодня была уже хорошая нагрузка, активно готовимся к субботней игре, – сказал Нойштедтер. – Все в отличном состоянии, рады находиться в сборной. Игру Кореи изучим позднее.
- Что вообще о сопернике знаете?
- Легкая, быстрая, техничная команда. Пару игроков знаю. Сона, например. Человек играл в бундеслиге, сейчас в "Тоттенхэме" – это уже говорит о высоком уровне. Нужно не давать ему получать мяч, не давать пространство.
- Впервые вы были вызваны в сборную еще при Слуцком. Сегодня это во многом другая команда.
- Большая часть команды уже не первый раз вместе, так что с адаптацией никаких проблем нет. Мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной. Это очень важно для пацанов.
- Вас впечатлил прогресс Кокорина?
- Все и так знают, что он многое умеет.
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