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Андрей Ярмоленко: если Марлос хочет жить в нашей стране, уважать традиции, то почему бы и нет

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал натурализацию бразильца Марлоса.

"Все знают, что Марлос - качественный игрок. Я всегда говорил: если человек хочет жить в нашей стране, уважать традиции, то почему бы и нет? Но если гражданство принимается ради личной выгоды, то я против", - цитирует Ярмоленко 1927.kiev.ua.
Теги: Ярмоленко Марлос Сборная Украины
Сегодня, 08:23
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