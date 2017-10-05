Александр Бородюк: хорошо помню матч СССР - Румыния на ЧМ-1990, но это уже история

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк высказался относительно предстоящей встречи с командой Румынии в отборочном цикле ЧМ-2018.- Я думаю, будет хорошая игра. И сборной Румынии, и сборной Казахстана есть что доказывать своим болельщикам. Наверное, смена тренера у румынов как-то повлияет на игру. Надеюсь, что увидим красивый футбол.- Хорошие воспоминания. Играли две хорошие сборные, но все это в прошлом. Это уже история. Играли два отличные команды.- Когда ряд ключевых футболистов не могут принять участие в матчах по причине травмы, это влияет на тактическую подготовку. В футболе есть одно выражение: "Незаменимых людей не бывает". Значит есть шанс другим игрокам проявить себя. Я надеюсь, что ребята с полной ответственностью это понимают. На матч с Румынией выйдут ряд других футболистов и ничего страшного в этом не вижу. Ребята должны доказать, что играют за свою страну.