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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бородюк: хорошо помню матч СССР - Румыния на ЧМ-1990, но это уже история
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк высказался относительно предстоящей встречи с командой Румынии в отборочном цикле ЧМ-2018.
- Я думаю, будет хорошая игра. И сборной Румынии, и сборной Казахстана есть что доказывать своим болельщикам. Наверное, смена тренера у румынов как-то повлияет на игру. Надеюсь, что увидим красивый футбол.
- Какие у вас остались воспоминания от матча 1990 года между сборными Румынии и СССР на чемпионате мира, где вы принимали участие?
- Хорошие воспоминания. Играли две хорошие сборные, но все это в прошлом. Это уже история. Играли два отличные команды.
- Перед матчами со сборными Румынии и Армении, команда потеряла 5-6 игроков основного состава. Как будет решаться данная проблема в предстоящей игре?
- Когда ряд ключевых футболистов не могут принять участие в матчах по причине травмы, это влияет на тактическую подготовку. В футболе есть одно выражение: "Незаменимых людей не бывает". Значит есть шанс другим игрокам проявить себя. Я надеюсь, что ребята с полной ответственностью это понимают. На матч с Румынией выйдут ряд других футболистов и ничего страшного в этом не вижу. Ребята должны доказать, что играют за свою страну.
sports.kz
- Я думаю, будет хорошая игра. И сборной Румынии, и сборной Казахстана есть что доказывать своим болельщикам. Наверное, смена тренера у румынов как-то повлияет на игру. Надеюсь, что увидим красивый футбол.
- Какие у вас остались воспоминания от матча 1990 года между сборными Румынии и СССР на чемпионате мира, где вы принимали участие?
- Хорошие воспоминания. Играли две хорошие сборные, но все это в прошлом. Это уже история. Играли два отличные команды.
- Перед матчами со сборными Румынии и Армении, команда потеряла 5-6 игроков основного состава. Как будет решаться данная проблема в предстоящей игре?
- Когда ряд ключевых футболистов не могут принять участие в матчах по причине травмы, это влияет на тактическую подготовку. В футболе есть одно выражение: "Незаменимых людей не бывает". Значит есть шанс другим игрокам проявить себя. Я надеюсь, что ребята с полной ответственностью это понимают. На матч с Румынией выйдут ряд других футболистов и ничего страшного в этом не вижу. Ребята должны доказать, что играют за свою страну.
sports.kz
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