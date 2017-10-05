Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Германия вышла на чемпионат мира

Сборная Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Северную Ирландию.

Немецкая команда оформила первое место в группе С и выход на чемпионат мира-2018.

Чемпионат мира-2018

9 тур

Северная Ирландия - Германия 1:3

Голы: Руди, 2, Вагнер, 19, Киммих, 84, Мадженнис, 90+2

Северная Ирландия: Макговерн - Маколи, Эванс, Ходсон, (Даллас, 46), Маклафлин - Эванс, Брант, Норвуд, Дэвис - Лаферти, Мадженнис.

Германия: тер Стеген - Хуммельс, Боатенг, Платтенхардт - Дракслер, (Сане, 72), Киммих, Кроос, Руди, Горетцка, (Джан, 68), - Вагнер, Мюллер.
Теги: Сборная Германии Сборная Северной Ирландии
Вчера, 23:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.