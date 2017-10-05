Германия вышла на чемпионат мира

Сборная Германии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Северную Ирландию.Немецкая команда оформила первое место в группе С и выход на чемпионат мира-2018.Чемпионат мира-20189 турСеверная Ирландия - Германия 1:3Голы: Руди, 2, Вагнер, 19, Киммих, 84, Мадженнис, 90+2Северная Ирландия: Макговерн - Маколи, Эванс, Ходсон, (Даллас, 46), Маклафлин - Эванс, Брант, Норвуд, Дэвис - Лаферти, Мадженнис.Германия: тер Стеген - Хуммельс, Боатенг, Платтенхардт - Дракслер, (Сане, 72), Киммих, Кроос, Руди, Горетцка, (Джан, 68), - Вагнер, Мюллер.