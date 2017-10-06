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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Тукманов: мое будущее в "Торпедо" будет обсуждаться
Президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал смену владельца клуба: вместо ЗИЛа акционером черно-белых будет "Московский кредитный банк" или его структура.
"Вообще этот вопрос лучше адресовать "Московскому кредитному банку". Но работа такая велась. Если переговоры завершены, то "Торпедо" сменило владельца.
Что касается вопроса по поводу моего дальнейшего пребывания в клубе, то этот момент ещё будет обсуждаться. С новыми акционерами я встречался дне недели назад и планируется, что мы встретимся с ними еще раз в самое ближайшее время. Тогда и станет ясно, остановись ли я в клубе", - цитирует Тукманова "СЭ".
"Вообще этот вопрос лучше адресовать "Московскому кредитному банку". Но работа такая велась. Если переговоры завершены, то "Торпедо" сменило владельца.
Что касается вопроса по поводу моего дальнейшего пребывания в клубе, то этот момент ещё будет обсуждаться. С новыми акционерами я встречался дне недели назад и планируется, что мы встретимся с ними еще раз в самое ближайшее время. Тогда и станет ясно, остановись ли я в клубе", - цитирует Тукманова "СЭ".
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