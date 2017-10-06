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Александр Тукманов: мое будущее в "Торпедо" будет обсуждаться

Президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал смену владельца клуба: вместо ЗИЛа акционером черно-белых будет "Московский кредитный банк" или его структура.

"Вообще этот вопрос лучше адресовать "Московскому кредитному банку". Но работа такая велась. Если переговоры завершены, то "Торпедо" сменило владельца.

Что касается вопроса по поводу моего дальнейшего пребывания в клубе, то этот момент ещё будет обсуждаться. С новыми акционерами я встречался дне недели назад и планируется, что мы встретимся с ними еще раз в самое ближайшее время. Тогда и станет ясно, остановись ли я в клубе", - цитирует Тукманова "СЭ".
Теги: Тукманов Торпедо
Сегодня, 10:18
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