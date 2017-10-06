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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Неймар: в Боливии нечеловеческие условия для игры, все ужасное
Нападающий сборной Бразилии Неймар остался недоволен после гостевого матча отборочного этапа ЧМ-2018 против Боливии (0:0).
"Нечеловеческие условия для игры. Поле, высота над уровнем моря, мяч - все ужасное. Но мы довольны своей игрой даже в таких условиях", – написал Неймар в Инстаграме.
"Нечеловеческие условия для игры. Поле, высота над уровнем моря, мяч - все ужасное. Но мы довольны своей игрой даже в таких условиях", – написал Неймар в Инстаграме.
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