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Неймар: в Боливии нечеловеческие условия для игры, все ужасное

Нападающий сборной Бразилии Неймар остался недоволен после гостевого матча отборочного этапа ЧМ-2018 против Боливии (0:0).

"Нечеловеческие условия для игры. Поле, высота над уровнем моря, мяч - все ужасное. Но мы довольны своей игрой даже в таких условиях", – написал Неймар в Инстаграме.
Теги: Неймар Сборная Бразилии Сборная Боливии
Сегодня, 10:46
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
как когда-то кое кто сказал...это можно и неймару адресовать "ваши ожидания - ваши проблемы"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:48) #
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Поле, высота над уровнем моря, мяч - все ужасное

У них там что мячи квадратные? laughing
А поле круглое...
Регистрация: 26.09.2015
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