Неймар: в Боливии нечеловеческие условия для игры, все ужасное

Нападающий сборной Бразилии Неймар остался недоволен после гостевого матча отборочного этапа ЧМ-2018 против Боливии (0:0)."Нечеловеческие условия для игры. Поле, высота над уровнем моря, мяч - все ужасное. Но мы довольны своей игрой даже в таких условиях", – написал Неймар в Инстаграме.