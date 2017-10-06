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Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника

Президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал смену владельцев у столичного клуба.

"Эта замена акционера планировалась давно, потому что ЗИЛ давно уже не та мощная автомобильно-промышленная структура, которая была несколько десятков лет назад. Сегодня от ЗИЛа практически ничего не осталось, поэтому сложно было искать финансирование для «Торпедо».

Дальше надо смотреть, какие планы у "Московского кредитного банка" на команду, какие задачи будут ставить. И только после этого делать какие-то выводы", – цитирует Тукманова "Р-Спорт".
Теги: Тукманов Торпедо
Сегодня, 10:50
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