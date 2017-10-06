Георгий Мелкадзе: не мне судить решения игроков Австрии

Нападающий молодежной сборной России Георгий Мелкадзе прокомментировал победу команды с минимальным счетом над Австрией:"Чувствую себя нормально. Что касается того, что австрийцы не вынесли мяч и побежали вперед, когда я лежал на поле, то это их действия. Не мне судить.Был момент в первой половине встречи, показалось, что забил, но защитник выручил. Я решил не обращать внимания. Стал дальше играть в своем стиле. Мы провели хороший матч, будем готовиться и восстанавливаться к следующей игре с Сербией", - сказал Мелкадзе.