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РФС рекомендовал Карасева, Безбородова и Еськова в лист арбитров ФИФА

Бюро исполкома РФС утвердило список арбитров, претендующих на попадание в лист ФИФА на 2018 год.

В итоговый список попали следующие судьи: Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Алексей Матюнин, Алексей Еськов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин и Михаил Вилков.

Среди судей на линии в списке значатся Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин, Вячеслав Семенов, Алексей Воронцов, Алексей Лебедев и Алексей Лунев.

Арбитры, утвержденные ФИФА, могут получить право работать на ЧМ-2018 в России.

РФС
Теги: Карасев Еськов Безбородов
Сегодня, 00:01
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