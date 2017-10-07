РФС рекомендовал Карасева, Безбородова и Еськова в лист арбитров ФИФА

Бюро исполкома РФС утвердило список арбитров, претендующих на попадание в лист ФИФА на 2018 год.В итоговый список попали следующие судьи: Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Алексей Матюнин, Алексей Еськов, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин и Михаил Вилков.Среди судей на линии в списке значатся Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Дмитрий Мосякин, Вячеслав Семенов, Алексей Воронцов, Алексей Лебедев и Алексей Лунев.Арбитры, утвержденные ФИФА, могут получить право работать на ЧМ-2018 в России.