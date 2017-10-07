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Мануэль Нойер пропустит полгода

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер, скорее всего, пропустит более длинный период времени, чем ожидалось.

"Операция была произведена из-за проблемы внутри самой стопы. Восстановление может занять до полугода", – сказал Нойер в эфире клубного телевидения.

Ранее сообщалось, что Нойер пропустит несколько месяцев.
Теги: Нойер Бавария
Сегодня, 19:11
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