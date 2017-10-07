Мануэль Нойер пропустит полгода

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер, скорее всего, пропустит более длинный период времени, чем ожидалось."Операция была произведена из-за проблемы внутри самой стопы. Восстановление может занять до полугода", – сказал Нойер в эфире клубного телевидения.Ранее сообщалось, что Нойер пропустит несколько месяцев.