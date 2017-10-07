Константин Рауш: сборная Южной Кореи играла быстро

Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал домашнюю победу над командой Южной Кореи."Очень рад дебютировать за команду. Тем более рад, что победили сегодня. Перед тем, как выпустить на замену, Станислав Саламович пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах, чтобы не совершить ошибки. Корейцы - качественная команда, быстро играет вперёди. Важно, что и мы, и они реализовали свои голевые моменты", - сказал Рауш.