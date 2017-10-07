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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Константин Рауш: сборная Южной Кореи играла быстро
Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал домашнюю победу над командой Южной Кореи.
"Очень рад дебютировать за команду. Тем более рад, что победили сегодня. Перед тем, как выпустить на замену, Станислав Саламович пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах, чтобы не совершить ошибки. Корейцы - качественная команда, быстро играет вперёди. Важно, что и мы, и они реализовали свои голевые моменты", - сказал Рауш.
Rusfootball.info
"Очень рад дебютировать за команду. Тем более рад, что победили сегодня. Перед тем, как выпустить на замену, Станислав Саламович пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах, чтобы не совершить ошибки. Корейцы - качественная команда, быстро играет вперёди. Важно, что и мы, и они реализовали свои голевые моменты", - сказал Рауш.
Rusfootball.info
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