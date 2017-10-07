Опрос:

Новости партнеров

Сергей Ташуев: пища для тренерского штаба сборной есть, ошибки есть, и их нужно исправлять

Сергей Ташуев: пища для тренерского штаба сборной есть, ошибки есть, и их нужно исправлять Бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани" Сергей Ташуев ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по товарищескому матчу между сборными России и Кореи (4:2).

- Об игре:

В начале первого тайма, минут 20-25, преимуществом владели корейцы. Их взаимодействия и сбалансированность между линиями - всё это позволяло сопернику выглядеть лучше нашей команды. У нас вышло новое сочетание в средней линии - Антон Миранчук и Далер Кузяев, плюс очень давно не играли вместе Александр Кокорин и Фёдор Смолов. Поэтому начало встречи получилось разрозненным для нашей команды: ошибки, брак... Однако чуть позже команда начала играть в свой футбол, была агрессивна в атаке, что позволило россиянам надавить на соперника и добиться автоголов. Возле штрафной площади в нашем исполнении была хорошая раскатка. Автоголы - закономерность, а не случайность.

Если брать баланс между атакой и обороной, то нападение, конечно, смотрелось лучше, в защите у нас остаются проблемы, играют молодые футболисты, регулярно новые сочетания... В обороне нужна чёткая геометрия страховки, расположения, контроль зон, глобальной местности, и есть определённые проблемы. Корейцы достаточно просто забили два гола, и наши не лучшим образом действовали один в один, поскольку соперники регулярно убирали их "на замахах", а это достаточно грубая ошибка. Думаю, пища для тренерского штаба есть, ошибки есть, и их нужно исправлять.

Но в целом, и замены были удачными, и отмечу позитив в виде обновлённых латералей, что раньше у нас было серьёзной проблемой. В сборной на краях появляется хорошая конкуренция - Рауш, Фернандес... Это плюс! Мы можем быть спокойны за позиции, которые ранее вызывали большое беспокойство, и это большой плюс.

- Об изменениях в сборной за последние полгода:

Состав национальной команды обновился очень сильно. Сегодня мы говорим о футболистах, которые поиграли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, как Ерохин, или о футболистах вроде Джикии, который стал чемпионом страны и дебютировал в еврокубках. Это уже более опытные и состоявшиеся спортсмены. Кроме того, есть тренировочный процесс и система игры, а это всё - результат работы главного тренера и его штаба. Ну и мотивация, конечно, играет важнейшую роль. Надеюсь, что всё будет нормально с Дзагоевым, Головиным, Шатов должен вернуться на свой уровень. Мы можем с позитивом смотреть вперёд, но времени всё меньше, и скоро нужно будет определяться с окончательным составом на чемпионат мира. Полгода назад у нас была "сырая" сборная, а сегодняшняя разительно отличается от того, что мы видели прежде.
Теги: Ташуев Сборная России
Сегодня, 21:09
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (1)
online

Вы кто....Манчини...Адвокат...Мауринньо...есть ошибки ...эти ошибки видит тренерский штаб....и не только...если каждый тренер ФНЛ и не только будет давать советы...что это будет...А Вы поучите свою Жену ЩИ варить...что Она Вам ответит....


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто про что, а Ташуевы про пищу для штаба )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.