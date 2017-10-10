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Дидье Дрогба стал автором курьезного гола (видео)

"Финикс Райзинг" на своем поле одолел "Рио-Гранде" (2:0) в матче регулярного чемпионата USL. Во втором тайме нападающий хозяев Дидье Дрогба исполнил штрафной удар, после которого вратарь соперника курьезным образом переправил мяч в свои ворота, передает "СЭ".

"Гол? Автогол? Не имеет значения. Счет все равно стал 2:0. К тому же, это Дидье Дрогба", - прокомментировала пресс-служба клуба этот гол в твиттере.

Теги: Дрогба
Сегодня, 15:50
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