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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дидье Дрогба стал автором курьезного гола (видео)
"Финикс Райзинг" на своем поле одолел "Рио-Гранде" (2:0) в матче регулярного чемпионата USL. Во втором тайме нападающий хозяев Дидье Дрогба исполнил штрафной удар, после которого вратарь соперника курьезным образом переправил мяч в свои ворота, передает "СЭ".
"Гол? Автогол? Не имеет значения. Счет все равно стал 2:0. К тому же, это Дидье Дрогба", - прокомментировала пресс-служба клуба этот гол в твиттере.
"Гол? Автогол? Не имеет значения. Счет все равно стал 2:0. К тому же, это Дидье Дрогба", - прокомментировала пресс-служба клуба этот гол в твиттере.
Goal? Own goal? Doesn't matter. It still put us up 2-0. Also, @didierdrogba. #LetsRise pic.twitter.com/EvLNoZqQId— Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) October 9, 2017
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