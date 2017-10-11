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Фанаты Боснии и Герцеговины в матче с Эстонией забросали поле файерами (видео)

Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Эстонии и Боснии и Герцеговины (1:1) прерывался из-за поведения фанатов гостей.

В первом тайме с трибуны боснийских болельщиков на поле были выброшены десятки файеров.

Российский арбитр Владислав Безбородов на время останавливал игру.

Теги: Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Эстонии
Сегодня, 00:20
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