Фанаты Боснии и Герцеговины в матче с Эстонией забросали поле файерами (видео)

Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Эстонии и Боснии и Герцеговины (1:1) прерывался из-за поведения фанатов гостей.В первом тайме с трибуны боснийских болельщиков на поле были выброшены десятки файеров.Российский арбитр Владислав Безбородов на время останавливал игру.