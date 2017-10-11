Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В Швеции футболист с похмелья забил 21 гол в матче

В матче шестого дивизиона чемпионата Швеции "Эскильстуна" обыграла "Эстермальм" со счетом 28:3.

25-летний нападающий Себастьян Нигард забил 21 гол.

"Когда после матча мне сказали, что я забил 21 гол, это прозвучало как что-то невероятное. Я действительно потерял счет своим голам после того, как забил первые десять. До матча шутили в раздевалке, что я забью сопернику десять голов. А когда к перерыву на моем счету было уже семь мячей, меня попросили просто выйти на второй тайм и продолжать в том же духе.

Странное чувство, когда забиваешь 21 гол. Кажется, что каждая атака заканчивается точным ударом. В ходе игры соперник поменял голкипера. Тот вышел на поле и сказал мне, что с моими голами на сегодня покончено. Однако я забил ему еще 14. Думаю, ему было стыдно после матча.

За день до игры я был на отличной вечеринке. Сказал нашему тренеру после матча: "Жаль, у меня похмелье, иначе забил бы сегодня все 30", – цитирует Нигарда Aftonbladet.
Сегодня, 17:06
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:01) #
  • 0
  •  (0)

Похмелье - это когда вечеринка была накануне. А если за день до - то это допинг.
Регистрация: 30.08.2008
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Пора алкоголь включать в список запрещённых препаратов.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (1)

В 92 шотландцы нам три забили даже не выспавшись толком
Регистрация: 22.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.