В Швеции футболист с похмелья забил 21 гол в матче

В матче шестого дивизиона чемпионата Швеции "Эскильстуна" обыграла "Эстермальм" со счетом 28:3.25-летний нападающий Себастьян Нигард забил 21 гол."Когда после матча мне сказали, что я забил 21 гол, это прозвучало как что-то невероятное. Я действительно потерял счет своим голам после того, как забил первые десять. До матча шутили в раздевалке, что я забью сопернику десять голов. А когда к перерыву на моем счету было уже семь мячей, меня попросили просто выйти на второй тайм и продолжать в том же духе.Странное чувство, когда забиваешь 21 гол. Кажется, что каждая атака заканчивается точным ударом. В ходе игры соперник поменял голкипера. Тот вышел на поле и сказал мне, что с моими голами на сегодня покончено. Однако я забил ему еще 14. Думаю, ему было стыдно после матча.За день до игры я был на отличной вечеринке. Сказал нашему тренеру после матча: "Жаль, у меня похмелье, иначе забил бы сегодня все 30", – цитирует Нигарда Aftonbladet.