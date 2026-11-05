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Последний матч «Локо» при Галактионове? Прервется ли на ЦСКА серия «Краснодара» без побед? Превью 14 тура РПЛ

Rusfootball.info — с анонсом 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Четырнадцатый тур чемпионата России, за которым последует очередная международная пауза, начнется уже завтра, 6 ноября, на "РДЖ Арене".

«Локомотив» — «Рубин»


В прошлом туре «железнодорожники» были разгромлены в дерби «Спартаком» (0:4). Это поражение стало для них вторым подряд и шестым в текущем чемпионате. Команда по-прежнему идет в зоне стыков, находясь в опасной близости к зоне прямого вылета из РПЛ. Если верить прессе, эта игра станет последней для Михаила Галактионова в качестве главного тренера, так как клуб уже утвердил его отставку.

Казанцы в минувшие выходные минимально обыграли на своем поле «Факел» (1:0). Эта победа стала первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина и прервала шестиматчевую безвыигрышную серию, длящуюся с августа (три ничьих и три поражения).

Последний матч «Локо» при Галактионове? Прервется ли на ЦСКА серия «Краснодара» без побед? Превью 14 тура РПЛ

Победа «Локомотива» идет за 2.12, тогда как ничья или победа «Рубина» оценены по 3.45.

«Факел» — «Динамо»


Воронежцы в предыдущем туре уступили на выезде «Рубину» (0:1). Команда потерпела 9-е поражение в этом чемпионате, что является худшим показателем среди всех клубов.

Спасать воронежский коллектив был призван Хасанби Биджиев, который ранее руководил махачкалинским «Динамо».

В прошлые выходные москвичи выиграли дома у «Ахмата» со счетом 2:0. В активе бело-голубых 28 набранных очков, которых достаточно, чтобы идти на втором месте и дышать в спину лидирующему «Зениту».

Фаворитом выглядит «Динамо» за 1.67, тогда как победа «Факела» предлагается за 5.00, а ничья — за 4.00.

«Ахмат» — «Родина»


В 13-м туре грозненцы проиграли в гостях столичному «Динамо» (0:2). Команда потерпела в РПЛ три поражения кряду и четыре в 5 последних матчах (1 ничья). Данный результат не оставил клубу иного выхода, кроме как расторгнуть контракт с Станиславом Черчесовым. Новым главным тренером стал Ролан Гусев, который призван увести «Ахмат» с предпоследнего места в таблице и из зоны вылета.


Дебютант лиги в минувшем туре преподнес сенсацию, одолев на своем поле «Краснодар» (2:1). Команда Джонатана Альбы одержала две победы подряд и впервые в сезоне не знает поражений в трех турах (2 победы и ничья). Благодаря этому рывку москвичи покинули опасную зону и находятся на безопасном 12-м месте.

Победа «Ахмата» оценена в 1.72, ничья и победа «Родины» по 4.30.

«Краснодар» — ЦСКА


Центральный матч 14-го тура РПЛ состоится в субботу, 7 ноября, в Краснодаре.

В прошлом туре краснодарцы сенсационно проиграли на выезде «Родине» (1:2). «Быки» не выигрывают в семи турах подряд, но благодаря заделу на старте сезона не падают ниже топ-5.


«Армейцы» в прошлом туре еле унесли ноги от «Оренбурга» (0:0). Красно-синих спасал и каркас ворот, и Максим Бориско, который провел второй «сухой» матч кряду. Команда набрала 26 очков и на сегодняшний день замыкает призовую тройку.

«Крылья Советов» — «Оренбург»


Самарцы в прошлый раз разгромно уступили дома действующему чемпиону страны «Зениту» (0:3). В четырех последних играх РПЛ подопечные Сергея Булатова одержали лишь одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. На сегодняшний день команда набрала 15 баллов и располагается на девятой позиции.

В прошедшем туре оренбуржцы поделили на своем поле очки с ЦСКА (0:0). Коллектив Ильдара Ахметзянова не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти последних встреч (две победы и три ничьих) и находится ровно посередине пелотона, занимая 8-ю строчку.

На «Крылья» дают 2.38, на ничью – 3.55, на «Оренбург» - 2.85.

«Спартак» — «Акрон»


В прошлом туре красно-белые одержали крупную победу в дерби над «Локомотивом» со счетом 4:0. Это позволило команде Хуана Карлоса Карседо набрать 26 очков и продолжить погоню за лидером. Также спартаковцы забили уже 25 голов и уступают по этому показателю только «Зениту» (30).


Тольяттинцы в минувший уикенд проиграли в Калининграде «Балтике» (1:2). Подопечные Срджана Благоевича никак не покинут зону стыков, по-прежнему занимая 13-ю позицию в турнирной таблице.

«Спартак» идет сильным фаворитом, за его победу дают 1.26. Ничья оценивается в 6.40, а победа «Акрона» - в 9.80.

«Зенит» — «Ростов»


Петербуржцы в предыдущем туре увезли крупную победу из Самары над «Крыльями Советов» (3:0). Эта победа стала для них шестой подряд благодаря чему сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате. К слову, в двух последних матчах зенитовцы пробили аж 5 пенальти, из которых забили только три.

Ростовчане еще ни разу не проиграли под руководством Дмитрия Кириченко. В 13-м туре южане разгромили в гостях махачкалинское «Динамо» (3:0). В четырех последних встречах желто-синие одержали три победы и один раз сыграли вничью. Такой отрезок помог команде набрать 18 очков и взлететь на шестое место в общем зачете.

На «Зенит» дают 1.35, на ничью – 5.20, на «Ростов» - 8.40.

«Балтика» — «Динамо» Махачкала


Завершится тур на «Ростех Арене» в Калининграде.

В прошлые выходные калининградцы одержали долгожданную победу над «Акроном» со счетом 2:1, которая прервала их шестиматчевую безвыигрышную серию (два поражения). Однако подопечные Андрея Таталаева и не проигрывают в четырех турах кряду, что позволяет им идти в верхней части таблицы, на 7-й позиции.


Махачкалинцы в минувшем туре крупно уступили на своем поле «Ростову», оставшись в меньшинстве в самом начале игры (0:3). Полоса неудач для команды Вадима Евсеева длится на протяжении шести последних туров и включает в себя 5 поражений и одну ничью. Дагестанцы опустились на 11-ю строчку и близки к зоне стыков, однако в клубе все еще верят, что главный тренер сумеет переломить ситуацию.

Победа «Балтики» идет за 1.74, ничья – за 3.55, победа «Динамо» Мх оценивается в 5.20.

Фото: РПЛ, ФК «Балтика», ФК «Спартак», ФК «Локомотив», ФК «Ахмат»

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