Последний матч «Локо» при Галактионове? Прервется ли на ЦСКА серия «Краснодара» без побед? Превью 14 тура РПЛ

«Локомотив» — «Рубин»
В прошлом туре «железнодорожники» были разгромлены в дерби «Спартаком» (0:4). Это поражение стало для них вторым подряд и шестым в текущем чемпионате. Команда по-прежнему идет в зоне стыков, находясь в опасной близости к зоне прямого вылета из РПЛ. Если верить прессе, эта игра станет последней для Михаила Галактионова в качестве главного тренера, так как клуб уже утвердил его отставку.
Казанцы в минувшие выходные минимально обыграли на своем поле «Факел» (1:0). Эта победа стала первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Кузьмина и прервала шестиматчевую безвыигрышную серию, длящуюся с августа (три ничьих и три поражения).
Победа «Локомотива» идет за 2.12, тогда как ничья или победа «Рубина» оценены по 3.45.
«Факел» — «Динамо»
Воронежцы в предыдущем туре уступили на выезде «Рубину» (0:1). Команда потерпела 9-е поражение в этом чемпионате, что является худшим показателем среди всех клубов.
Спасать воронежский коллектив был призван Хасанби Биджиев, который ранее руководил махачкалинским «Динамо».
В прошлые выходные москвичи выиграли дома у «Ахмата» со счетом 2:0. В активе бело-голубых 28 набранных очков, которых достаточно, чтобы идти на втором месте и дышать в спину лидирующему «Зениту».
Фаворитом выглядит «Динамо» за 1.67, тогда как победа «Факела» предлагается за 5.00, а ничья — за 4.00.
«Ахмат» — «Родина»
В 13-м туре грозненцы проиграли в гостях столичному «Динамо» (0:2). Команда потерпела в РПЛ три поражения кряду и четыре в 5 последних матчах (1 ничья). Данный результат не оставил клубу иного выхода, кроме как расторгнуть контракт с Станиславом Черчесовым. Новым главным тренером стал Ролан Гусев, который призван увести «Ахмат» с предпоследнего места в таблице и из зоны вылета.
Дебютант лиги в минувшем туре преподнес сенсацию, одолев на своем поле «Краснодар» (2:1). Команда Джонатана Альбы одержала две победы подряд и впервые в сезоне не знает поражений в трех турах (2 победы и ничья). Благодаря этому рывку москвичи покинули опасную зону и находятся на безопасном 12-м месте.
Победа «Ахмата» оценена в 1.72, ничья и победа «Родины» по 4.30.
«Краснодар» — ЦСКА
Центральный матч 14-го тура РПЛ состоится в субботу, 7 ноября, в Краснодаре.
В прошлом туре краснодарцы сенсационно проиграли на выезде «Родине» (1:2). «Быки» не выигрывают в семи турах подряд, но благодаря заделу на старте сезона не падают ниже топ-5.
«Армейцы» в прошлом туре еле унесли ноги от «Оренбурга» (0:0). Красно-синих спасал и каркас ворот, и Максим Бориско, который провел второй «сухой» матч кряду. Команда набрала 26 очков и на сегодняшний день замыкает призовую тройку.
«Крылья Советов» — «Оренбург»
Самарцы в прошлый раз разгромно уступили дома действующему чемпиону страны «Зениту» (0:3). В четырех последних играх РПЛ подопечные Сергея Булатова одержали лишь одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. На сегодняшний день команда набрала 15 баллов и располагается на девятой позиции.
В прошедшем туре оренбуржцы поделили на своем поле очки с ЦСКА (0:0). Коллектив Ильдара Ахметзянова не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти последних встреч (две победы и три ничьих) и находится ровно посередине пелотона, занимая 8-ю строчку.
На «Крылья» дают 2.38, на ничью – 3.55, на «Оренбург» - 2.85.
«Спартак» — «Акрон»
В прошлом туре красно-белые одержали крупную победу в дерби над «Локомотивом» со счетом 4:0. Это позволило команде Хуана Карлоса Карседо набрать 26 очков и продолжить погоню за лидером. Также спартаковцы забили уже 25 голов и уступают по этому показателю только «Зениту» (30).
Тольяттинцы в минувший уикенд проиграли в Калининграде «Балтике» (1:2). Подопечные Срджана Благоевича никак не покинут зону стыков, по-прежнему занимая 13-ю позицию в турнирной таблице.
«Спартак» идет сильным фаворитом, за его победу дают 1.26. Ничья оценивается в 6.40, а победа «Акрона» - в 9.80.
«Зенит» — «Ростов»
Петербуржцы в предыдущем туре увезли крупную победу из Самары над «Крыльями Советов» (3:0). Эта победа стала для них шестой подряд благодаря чему сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате. К слову, в двух последних матчах зенитовцы пробили аж 5 пенальти, из которых забили только три.
Ростовчане еще ни разу не проиграли под руководством Дмитрия Кириченко. В 13-м туре южане разгромили в гостях махачкалинское «Динамо» (3:0). В четырех последних встречах желто-синие одержали три победы и один раз сыграли вничью. Такой отрезок помог команде набрать 18 очков и взлететь на шестое место в общем зачете.
На «Зенит» дают 1.35, на ничью – 5.20, на «Ростов» - 8.40.
«Балтика» — «Динамо» Махачкала
Завершится тур на «Ростех Арене» в Калининграде.
В прошлые выходные калининградцы одержали долгожданную победу над «Акроном» со счетом 2:1, которая прервала их шестиматчевую безвыигрышную серию (два поражения). Однако подопечные Андрея Таталаева и не проигрывают в четырех турах кряду, что позволяет им идти в верхней части таблицы, на 7-й позиции.
Махачкалинцы в минувшем туре крупно уступили на своем поле «Ростову», оставшись в меньшинстве в самом начале игры (0:3). Полоса неудач для команды Вадима Евсеева длится на протяжении шести последних туров и включает в себя 5 поражений и одну ничью. Дагестанцы опустились на 11-ю строчку и близки к зоне стыков, однако в клубе все еще верят, что главный тренер сумеет переломить ситуацию.
Победа «Балтики» идет за 1.74, ничья – за 3.55, победа «Динамо» Мх оценивается в 5.20.
Фото: РПЛ, ФК «Балтика», ФК «Спартак», ФК «Локомотив», ФК «Ахмат»