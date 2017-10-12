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СМИ: президенту "Торпедо" предложили подать в отставку

Президенту "Торпедо" Александру Тукманову предложено уволиться из клуба, передает РБК.

"Если он не уйдет в отставку по доброй воле, то для увольнения необходимо будет проводить собрание акционеров, его организация с соблюдением всех формальностей потребует до двух месяцев.

Оценка работы Тукманова будет учитывать не только результаты финансово-хозяйственного аудита, но и мнение болельщиков «Торпедо» и спортивной общественности", - рассказал источник в клубе.

Сам Тукманов заявил, что предложений об отставке ему не поступало.

"Ваши источники, наверное, не совсем верны. Когда у меня заканчивается контракт, сейчас вам не отвечу. Но это не имеет значения, сейчас не готов это обсуждать", - сказал Тукманов.
Теги: Торпедо Тукманов
Сегодня, 08:59
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№2 Написал: Юра Куликов (Сегодня, 10:11) #
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online

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://bam.bz/25T
Регистрация: 12.10.2017
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:50) #
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Давно пора и немедленно
Регистрация: 26.01.2017
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