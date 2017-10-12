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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Шовковский: Украина без ЧМ – это совокупность всего, что происходит в стране
Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал тот факт, что национальная команда не смогла пробиться в финальный турнир ЧМ-2018.
"После провального выступления на чемпионате Европы во Франции вчерашний итоговый результат - это не фиаско и не невезение. Это реальность, которую нам всем надо принять. Это объективность и совокупность всего того, что происходить в нашей стране в целом и в футболе в частности. И для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, мы в первую очередь должны осознать и принять, что на сегодняшний момент сборная Украины не входит в число сильнейших футбольных команд Европы и недостойна быть представлена на мировом первенстве в 2018 году.
Необходимо полностью пересмотреть методы подготовки молодых футболистов и качественно улучшить учебно-тренировочные базы, создавать новые возможности для привлечения молодых ребят в футбольные секции по всей стране, где они будут тренироваться и играть на игровых площадках и стадионах с качественными футбольными полями.
Привлекать иностранных детских специалистов или отправлять наших детских тренеров на стажировки в лучшие футбольные академии по всей Европе и миру. Создать все необходимые условия для работы этих привлеченных специалистов или прошедших стажировку наших тренеров. Получить поддержку государства и не требовать молниеносного результата — его сразу не будет! Но он обязательно будет через 5–7 лет.
Но разве в нашей стране умеют работать на перспективу? Разве в нашей стране возможно вкладывать средства и ждать 5–7 лет? Разве в нашей стране готовы терпеть и вынашивать долгосрочные проекты?
Мы привыкли жить сегодняшним днем и совсем не хотим думать о будущем. И пока мы имеем то, что чемпионат Украины рассыпается, что большинство клубов волокут существование на грани банкротства, мы будем также иметь неутешительные результаты выступлений и сборной Украины.
На фоне всего вышеизложенного могу сказать только спасибо тренерскому штабу сборной и игрокам, что дарили нам надежду на выход в плей-офф до последнего тура группового этапа. Если оставить все как есть и ничего не предпринимать дальше, то будет еще хуже", – написал Шовковский в Фэйсбуке.
"После провального выступления на чемпионате Европы во Франции вчерашний итоговый результат - это не фиаско и не невезение. Это реальность, которую нам всем надо принять. Это объективность и совокупность всего того, что происходить в нашей стране в целом и в футболе в частности. И для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, мы в первую очередь должны осознать и принять, что на сегодняшний момент сборная Украины не входит в число сильнейших футбольных команд Европы и недостойна быть представлена на мировом первенстве в 2018 году.
Необходимо полностью пересмотреть методы подготовки молодых футболистов и качественно улучшить учебно-тренировочные базы, создавать новые возможности для привлечения молодых ребят в футбольные секции по всей стране, где они будут тренироваться и играть на игровых площадках и стадионах с качественными футбольными полями.
Привлекать иностранных детских специалистов или отправлять наших детских тренеров на стажировки в лучшие футбольные академии по всей Европе и миру. Создать все необходимые условия для работы этих привлеченных специалистов или прошедших стажировку наших тренеров. Получить поддержку государства и не требовать молниеносного результата — его сразу не будет! Но он обязательно будет через 5–7 лет.
Но разве в нашей стране умеют работать на перспективу? Разве в нашей стране возможно вкладывать средства и ждать 5–7 лет? Разве в нашей стране готовы терпеть и вынашивать долгосрочные проекты?
Мы привыкли жить сегодняшним днем и совсем не хотим думать о будущем. И пока мы имеем то, что чемпионат Украины рассыпается, что большинство клубов волокут существование на грани банкротства, мы будем также иметь неутешительные результаты выступлений и сборной Украины.
На фоне всего вышеизложенного могу сказать только спасибо тренерскому штабу сборной и игрокам, что дарили нам надежду на выход в плей-офф до последнего тура группового этапа. Если оставить все как есть и ничего не предпринимать дальше, то будет еще хуже", – написал Шовковский в Фэйсбуке.
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