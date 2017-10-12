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Александр Шовковский: Украина без ЧМ – это совокупность всего, что происходит в стране

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал тот факт, что национальная команда не смогла пробиться в финальный турнир ЧМ-2018.

"После провального выступления на чемпионате Европы во Франции вчерашний итоговый результат - это не фиаско и не невезение. Это реальность, которую нам всем надо принять. Это объективность и совокупность всего того, что происходить в нашей стране в целом и в футболе в частности. И для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, мы в первую очередь должны осознать и принять, что на сегодняшний момент сборная Украины не входит в число сильнейших футбольных команд Европы и недостойна быть представлена на мировом первенстве в 2018 году.

Необходимо полностью пересмотреть методы подготовки молодых футболистов и качественно улучшить учебно-тренировочные базы, создавать новые возможности для привлечения молодых ребят в футбольные секции по всей стране, где они будут тренироваться и играть на игровых площадках и стадионах с качественными футбольными полями.

Привлекать иностранных детских специалистов или отправлять наших детских тренеров на стажировки в лучшие футбольные академии по всей Европе и миру. Создать все необходимые условия для работы этих привлеченных специалистов или прошедших стажировку наших тренеров. Получить поддержку государства и не требовать молниеносного результата — его сразу не будет! Но он обязательно будет через 5–7 лет.

Но разве в нашей стране умеют работать на перспективу? Разве в нашей стране возможно вкладывать средства и ждать 5–7 лет? Разве в нашей стране готовы терпеть и вынашивать долгосрочные проекты?

Мы привыкли жить сегодняшним днем и совсем не хотим думать о будущем. И пока мы имеем то, что чемпионат Украины рассыпается, что большинство клубов волокут существование на грани банкротства, мы будем также иметь неутешительные результаты выступлений и сборной Украины.

На фоне всего вышеизложенного могу сказать только спасибо тренерскому штабу сборной и игрокам, что дарили нам надежду на выход в плей-офф до последнего тура группового этапа. Если оставить все как есть и ничего не предпринимать дальше, то будет еще хуже", – написал Шовковский в Фэйсбуке.
Теги: Шовковский Сборная Украины
Сегодня, 09:53
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№3 Написал: Юра Куликов (Сегодня, 10:09) #
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online

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://bam.bz/25T
Регистрация: 12.10.2017
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 10:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Саня смотри,СБУ закроет.Скажут что ты агент Кремля,а в футболе все ништяк.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 09:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну Армию уже создали сильнейшую в Европе, глядишь и до футбола руки дойдут. Осталось немножко потерпеть и ключик у вас в кармане
Регистрация: 17.05.2015
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