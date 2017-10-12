Андрей Шевченко: возглавить "Милан"? Свое будущее связываю со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в бытность футболистом выступал за "Милан", ответил на вопрос о том, хотел бы он возглавить итальянскую команду."Мне очень нравится моя работа. Я сосредоточен на сборной Украины, хочу улучшить эту команду. Надеюсь, сможем пройти на следующий чемпионат Европы. Свое будущее связываю с этим."Милан"? Они пытаются создать конкурентоспособную команду, им еще предстоит определить лидера. Но Монтелле нужно дать время", - цитирует Шевченко Gazzetta dello Sport.