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Андрей Шевченко: возглавить "Милан"? Свое будущее связываю со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в бытность футболистом выступал за "Милан", ответил на вопрос о том, хотел бы он возглавить итальянскую команду.

"Мне очень нравится моя работа. Я сосредоточен на сборной Украины, хочу улучшить эту команду. Надеюсь, сможем пройти на следующий чемпионат Европы. Свое будущее связываю с этим.

"Милан"? Они пытаются создать конкурентоспособную команду, им еще предстоит определить лидера. Но Монтелле нужно дать время", - цитирует Шевченко Gazzetta dello Sport.
Теги: Шевченко Сборная Украины Милан
Сегодня, 10:57
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