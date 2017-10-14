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Алексей Поддубский: сегодня мы допустили очень много брака

"Динамо" смогло победить "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России за счет того, что футболисты бело-голубых получили дополнительный эмоциональный всплеск из-за смены главного тренера.

"Немногое поменялось в игре "Динамо" после смены тренера, у динамовских футболистов, наверное, эмоциональный всплеск - новый тренер пришел, ребята на подъеме, им больше хотелось выиграть.

Проиграли 0:2, какие тут могут быть комментарии? Моменты у нас были, но очень много было и брака, особенно в первом тайме. Не знаю, перегорели ли, но долго работали с мячом, это отрицательный момент", - цитирует специалиста ТАСС.
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск Динамо
Сегодня, 16:32
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