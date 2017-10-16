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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Защитник "Шерифа": Фернандеш и Эдер? И не таких обыгрывали
Защитник "Шерифа" Виталий Бордиян поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Локомотивом".
"Конечно, победы придают команде только уверенность и положительные эмоции. Что касается поражения "Локомотива" в чемпионате, то в Уфе всегда непросто играть, плюс искусственное поле. Любая команда после проигрыша хочет себя реабилитировать и показать свои лучшие качества. К нам едет очень хорошая команда, с опытным тренером. Будет хорошая игра. Постараемся порадовать наших болельщиков.
Кого могу выделить – Эдера или Фернандеша? В такой команде много хороших футболистов, и Фернандеш там ключевой игрок. Но мы и не таких мастеров обыгрывали. Главное — быть командой на поле", - рассказал экс-защитник нижегородской "Волги" "Чемпионату".
"Конечно, победы придают команде только уверенность и положительные эмоции. Что касается поражения "Локомотива" в чемпионате, то в Уфе всегда непросто играть, плюс искусственное поле. Любая команда после проигрыша хочет себя реабилитировать и показать свои лучшие качества. К нам едет очень хорошая команда, с опытным тренером. Будет хорошая игра. Постараемся порадовать наших болельщиков.
Кого могу выделить – Эдера или Фернандеша? В такой команде много хороших футболистов, и Фернандеш там ключевой игрок. Но мы и не таких мастеров обыгрывали. Главное — быть командой на поле", - рассказал экс-защитник нижегородской "Волги" "Чемпионату".
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