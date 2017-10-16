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Нолито: Я полностью уверен в своих товарищах по команде

Нападающий "Севильи" Нолито в преддверии матча Лиги Чемпионов против московского "Спартака" рассказал о том, как команда настроена на грядущую игру и поделился впечатлениями от центра российской столицы:

- "Севилья" в этом сезоне имеет проблемы, тяжело забивает голы. Насколько уверены в своих силах завтра?

- Я полностью уверен в своих товарищах по команде и верю, что голы будут забиты, несмотря на наши проблемы в атаке на старте сезона. Надеюсь, завтра мы тоже сможем отличиться. Как я себя сейчас чувствую? Я нахожусь в прекрасной форме. Во время чемпионата я получил травму, но уже восстановился и полон сил. Готов выполнить установку тренера на этот матч.

- Как думаете, получите вызов в сборную Испании?

- Надеюсь, вызов мне поступит. В национальной команде большая конкуренция, но я буду делать все, что от меня зависит, чтобы на меня обратили внимание.

- Уже отошли после поражения от «Атлетика»?

- Этот матч в прошлом. Конечно, это обидно, ведь побеждать хочется всегда… В матче против «Спартака» мы сделаем всё, чтобы реабилитироваться.

- Вы вместе с командой сегодня гуляли по Красной площади, вам понравилось?

- Всё понравилось, очень красиво, только очень холодно.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Севилья Нолито
Сегодня, 19:14
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№1 Написал: tuner (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да наверно все чувствуют себя уверенно, когда уже нОлито. smile
Регистрация: 29.08.2015
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