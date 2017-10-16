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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Нолито: Я полностью уверен в своих товарищах по команде
Нападающий "Севильи" Нолито в преддверии матча Лиги Чемпионов против московского "Спартака" рассказал о том, как команда настроена на грядущую игру и поделился впечатлениями от центра российской столицы:
- "Севилья" в этом сезоне имеет проблемы, тяжело забивает голы. Насколько уверены в своих силах завтра?
- Я полностью уверен в своих товарищах по команде и верю, что голы будут забиты, несмотря на наши проблемы в атаке на старте сезона. Надеюсь, завтра мы тоже сможем отличиться. Как я себя сейчас чувствую? Я нахожусь в прекрасной форме. Во время чемпионата я получил травму, но уже восстановился и полон сил. Готов выполнить установку тренера на этот матч.
- Как думаете, получите вызов в сборную Испании?
- Надеюсь, вызов мне поступит. В национальной команде большая конкуренция, но я буду делать все, что от меня зависит, чтобы на меня обратили внимание.
- Уже отошли после поражения от «Атлетика»?
- Этот матч в прошлом. Конечно, это обидно, ведь побеждать хочется всегда… В матче против «Спартака» мы сделаем всё, чтобы реабилитироваться.
- Вы вместе с командой сегодня гуляли по Красной площади, вам понравилось?
- Всё понравилось, очень красиво, только очень холодно.
Rusfootball.info
- "Севилья" в этом сезоне имеет проблемы, тяжело забивает голы. Насколько уверены в своих силах завтра?
- Я полностью уверен в своих товарищах по команде и верю, что голы будут забиты, несмотря на наши проблемы в атаке на старте сезона. Надеюсь, завтра мы тоже сможем отличиться. Как я себя сейчас чувствую? Я нахожусь в прекрасной форме. Во время чемпионата я получил травму, но уже восстановился и полон сил. Готов выполнить установку тренера на этот матч.
- Как думаете, получите вызов в сборную Испании?
- Надеюсь, вызов мне поступит. В национальной команде большая конкуренция, но я буду делать все, что от меня зависит, чтобы на меня обратили внимание.
- Уже отошли после поражения от «Атлетика»?
- Этот матч в прошлом. Конечно, это обидно, ведь побеждать хочется всегда… В матче против «Спартака» мы сделаем всё, чтобы реабилитироваться.
- Вы вместе с командой сегодня гуляли по Красной площади, вам понравилось?
- Всё понравилось, очень красиво, только очень холодно.
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