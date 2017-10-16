Нолито: Я полностью уверен в своих товарищах по команде

Нападающий "Севильи" Нолито в преддверии матча Лиги Чемпионов против московского "Спартака" рассказал о том, как команда настроена на грядущую игру и поделился впечатлениями от центра российской столицы:- Я полностью уверен в своих товарищах по команде и верю, что голы будут забиты, несмотря на наши проблемы в атаке на старте сезона. Надеюсь, завтра мы тоже сможем отличиться. Как я себя сейчас чувствую? Я нахожусь в прекрасной форме. Во время чемпионата я получил травму, но уже восстановился и полон сил. Готов выполнить установку тренера на этот матч.- Надеюсь, вызов мне поступит. В национальной команде большая конкуренция, но я буду делать все, что от меня зависит, чтобы на меня обратили внимание.- Этот матч в прошлом. Конечно, это обидно, ведь побеждать хочется всегда… В матче против «Спартака» мы сделаем всё, чтобы реабилитироваться.- Всё понравилось, очень красиво, только очень холодно.