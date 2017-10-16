Кристиан Эриксен: "Реал"? "Тоттенхэму" не стоит опасаться своих соперников

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом"."Тоттенхэму" не стоит опасаться своих соперников. За последние несколько лет игроки "шпор" сыгрались, мы очень хорошо знаем друг друга. Я еще не обыгрывал "Реал", поэтому хочется исправить эту ситуацию. Игры против "сливочных" всегда особенные для любого игрока. Матч с "Реалом" - хорошая проверка, чтобы узнать наши возможности", - цитирует Эриксена Sky Sports.