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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Кристиан Эриксен: "Реал"? "Тоттенхэму" не стоит опасаться своих соперников
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".
"Тоттенхэму" не стоит опасаться своих соперников. За последние несколько лет игроки "шпор" сыгрались, мы очень хорошо знаем друг друга. Я еще не обыгрывал "Реал", поэтому хочется исправить эту ситуацию. Игры против "сливочных" всегда особенные для любого игрока. Матч с "Реалом" - хорошая проверка, чтобы узнать наши возможности", - цитирует Эриксена Sky Sports.
"Тоттенхэму" не стоит опасаться своих соперников. За последние несколько лет игроки "шпор" сыгрались, мы очень хорошо знаем друг друга. Я еще не обыгрывал "Реал", поэтому хочется исправить эту ситуацию. Игры против "сливочных" всегда особенные для любого игрока. Матч с "Реалом" - хорошая проверка, чтобы узнать наши возможности", - цитирует Эриксена Sky Sports.
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