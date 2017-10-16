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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная лучших 13-го тура
О главных героях "Арсенала", победившего на выезде питерский "Зенит", о взявших верх в тяжелой борьбе с "Краснодаром" "армейцах" и многих других - в традиционной рубрике Rusfootball.info
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Капитан "красно-синих" провел отличный матч в Краснодаре, и, благодаря этому, обескровленный ЦСКА сумел набрать три очка в матче против прямого конкурента. Остается надеяться, в среду Игорь сыграет не хуже, и российская команда сможет добиться хорошего результата в игре с швейцарским "Базелем", а сам вратарь сборной - прервать надоевшую всем (кроме хейтеров) серию.
Кирилл Комбаров, "Арсенал"
Правый защитник тульских "пушкарей" провел отличный матч. Он не только не позволил грозным питерцам забить (только из положения вне игры), но и выдал потрясающий голевой пас в конце встречи. За терпеливость, настойчивость и безупречную передачу Кирилл становится на этих выходных одним из лучших.
Алексей Березуцкий, ЦСКА
Легендарный российский защитник не только достаточно грамотно и надежно отыграл в обороне и помог тем самым своему партнеру Акинфееву провести сухой матч, но и отметился победным голом. Конечно, в единственном голевом эпизоде встречи Алексею повезло с рикошетом, но для любого гола необходимо немного удачи.
Боян Йокич, "Уфа"
На правом фланге "Локомотив" так и не смог придумать что-нибудь интересное, и первоочерёдная заслуга в этом, конечно, Йокича. "Уфа" не позволила "Локомотиву" догнать "Зенит" (правда, на момент встречи команда Манчини еще свой матч не провела), а Йокич, кроме вышеупомянутого, отметился еще и голевой передачей.
Денис Глушаков, "Спартак"
Капитан московской команды вылечился, вернулся в строй и сразу же сделал матч. Денис сначала забил Городову сам, обыгравшись с Промесом в стеночку, а затем выдал на Адриано классную передачу, из-за которой и произошла комбинация, завершившаяся результативным ударом Лоренсо Мельгарехо. У "Спартака" первая гостевая победа в сезоне, а сам Денис попадает в наш хит-парад лучших.
Эрик Бикфалви, "Урал"
В противостоянии с махачкалинским "Анжи" Эрик был одним из лучших на поле и записал на свой счёт гол. Обошлось, правда, не без помощи от голкипера, но общего впечатления от выступления румына это нисколько не смазывает. Очередная отличная игрока от полузащитника "Урала".
Янн М'Вила, "Рубин"
Противостояние нынешней и прошлой команд Курбана Бердыева получилось острым и напряженным. И поэтому ощущения от победы у футболистов "Рубина", ясное дело, гораздо ярче. В составе гостей отметились два игрока - отразивший пенальти Джанаев и полузащитник М'Вила, который забил победный гол.
Место в воротах уже занял Игорь Акинфеев, а вот главную полевую звезду матча нельзя не отметить. Француз был хорош. И несмотря на то, что гол не его очевидная заслуга, он всё-таки замыкал прострел Канунникова, выделить следует именно его.
Александр Ташаев, "Динамо"
"Динамо" впервые этой осенью сподобилось на забитый мяч и впервые победило. Всего-то надо было сменить Калитвинцева на Хохлова. Но конечно, о качественных изменениях пока нечего и говорить, дело здесь всего лишь в эмоциональной встряске.
Ташаев провёл выдающийся матч. Сначала он ассистировал Козлову, а потому и забил сам, причем довольно красиво. Главная причина домашней победы "бело-голубых" над СКА из Хабаровска - в нашем списке.
Кангва, "Арсенал"
Надо еще что-нибудь объяснять? Да этот скромный парень, купленный "Арсеналом" меньше чем за миллион евро из Турции, оформил первое поражение "Зенита" в чемпионате! Больше того, он вписал себя в историю клуба, ведь туляки раньше питерцам никогда не забивали.
Сильвестр Игбоун, "Уфа"
Автор единственного гола в матче "Уфа" - "Локомотив". Семак второй тур подряд оставляет московские клубы без победы - в позапрошлых выходных ничьей довольствовались "армейцы", а теперь "железнодорожники" и вовсе остались без очков. Слай забил победный гол в заключительной трети матча и стал самым полезным игроком этого противостояния.
Аарон Оланаре, ЦСКА
Конечно, попадание Оланаре в наш символический состав большой аванс. Все-таки нападающий "красно-синих" не сумел отметиться ни голом, ни голевой передачей, но по сравнению с предыдущими играми Оланаре был удивительно хорош. Создавалось ощущение, будто он наконец начал вписываться в игру экс-чемпионов России. Так что ждем от него и дальнейшего прогресса, а пока - немного побалуем.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Капитан "красно-синих" провел отличный матч в Краснодаре, и, благодаря этому, обескровленный ЦСКА сумел набрать три очка в матче против прямого конкурента. Остается надеяться, в среду Игорь сыграет не хуже, и российская команда сможет добиться хорошего результата в игре с швейцарским "Базелем", а сам вратарь сборной - прервать надоевшую всем (кроме хейтеров) серию.
Кирилл Комбаров, "Арсенал"
Правый защитник тульских "пушкарей" провел отличный матч. Он не только не позволил грозным питерцам забить (только из положения вне игры), но и выдал потрясающий голевой пас в конце встречи. За терпеливость, настойчивость и безупречную передачу Кирилл становится на этих выходных одним из лучших.
Алексей Березуцкий, ЦСКА
Легендарный российский защитник не только достаточно грамотно и надежно отыграл в обороне и помог тем самым своему партнеру Акинфееву провести сухой матч, но и отметился победным голом. Конечно, в единственном голевом эпизоде встречи Алексею повезло с рикошетом, но для любого гола необходимо немного удачи.
Боян Йокич, "Уфа"
На правом фланге "Локомотив" так и не смог придумать что-нибудь интересное, и первоочерёдная заслуга в этом, конечно, Йокича. "Уфа" не позволила "Локомотиву" догнать "Зенит" (правда, на момент встречи команда Манчини еще свой матч не провела), а Йокич, кроме вышеупомянутого, отметился еще и голевой передачей.
Денис Глушаков, "Спартак"
Капитан московской команды вылечился, вернулся в строй и сразу же сделал матч. Денис сначала забил Городову сам, обыгравшись с Промесом в стеночку, а затем выдал на Адриано классную передачу, из-за которой и произошла комбинация, завершившаяся результативным ударом Лоренсо Мельгарехо. У "Спартака" первая гостевая победа в сезоне, а сам Денис попадает в наш хит-парад лучших.
Эрик Бикфалви, "Урал"
В противостоянии с махачкалинским "Анжи" Эрик был одним из лучших на поле и записал на свой счёт гол. Обошлось, правда, не без помощи от голкипера, но общего впечатления от выступления румына это нисколько не смазывает. Очередная отличная игрока от полузащитника "Урала".
Янн М'Вила, "Рубин"
Противостояние нынешней и прошлой команд Курбана Бердыева получилось острым и напряженным. И поэтому ощущения от победы у футболистов "Рубина", ясное дело, гораздо ярче. В составе гостей отметились два игрока - отразивший пенальти Джанаев и полузащитник М'Вила, который забил победный гол.
Место в воротах уже занял Игорь Акинфеев, а вот главную полевую звезду матча нельзя не отметить. Француз был хорош. И несмотря на то, что гол не его очевидная заслуга, он всё-таки замыкал прострел Канунникова, выделить следует именно его.
Александр Ташаев, "Динамо"
"Динамо" впервые этой осенью сподобилось на забитый мяч и впервые победило. Всего-то надо было сменить Калитвинцева на Хохлова. Но конечно, о качественных изменениях пока нечего и говорить, дело здесь всего лишь в эмоциональной встряске.
Ташаев провёл выдающийся матч. Сначала он ассистировал Козлову, а потому и забил сам, причем довольно красиво. Главная причина домашней победы "бело-голубых" над СКА из Хабаровска - в нашем списке.
Кангва, "Арсенал"
Надо еще что-нибудь объяснять? Да этот скромный парень, купленный "Арсеналом" меньше чем за миллион евро из Турции, оформил первое поражение "Зенита" в чемпионате! Больше того, он вписал себя в историю клуба, ведь туляки раньше питерцам никогда не забивали.
Сильвестр Игбоун, "Уфа"
Автор единственного гола в матче "Уфа" - "Локомотив". Семак второй тур подряд оставляет московские клубы без победы - в позапрошлых выходных ничьей довольствовались "армейцы", а теперь "железнодорожники" и вовсе остались без очков. Слай забил победный гол в заключительной трети матча и стал самым полезным игроком этого противостояния.
Аарон Оланаре, ЦСКА
Конечно, попадание Оланаре в наш символический состав большой аванс. Все-таки нападающий "красно-синих" не сумел отметиться ни голом, ни голевой передачей, но по сравнению с предыдущими играми Оланаре был удивительно хорош. Создавалось ощущение, будто он наконец начал вписываться в игру экс-чемпионов России. Так что ждем от него и дальнейшего прогресса, а пока - немного побалуем.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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