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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Севильей"
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".
"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Самедов, Адриано.
Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Пашалич, Роша.
"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Самедов, Адриано.
Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Пашалич, Роша.
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