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"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Севильей"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".

"Спартак": Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Самедов, Адриано.

Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Пашалич, Роша.

Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 20:36
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19
(4)
№19 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
состав самый боевой! удачи Спартаку и без травм!
Регистрация: 10.07.2009
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Комбаров на ровном месте...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: atlet (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: baden69
Крайне тяжело будет Спартаку, но, будем надеяться, что очки в копилку России после игры капнут. Вперед, Спартак, сегодня мы с вами.


Приятно читать,независимо от внутренних интересов,сегодня надо болеть всем за наших!!!!!!!!ВПЕРЕД СПАРТАК!!!!!
Регистрация: 8.04.2017
№16 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43) #
  • +1
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Цитата: yanus0407
перёд Севилья !!!!! Болеем за наших !!!!!!

Ээээ. Я-то прекрасно помню, как эти гады нас в 2006-м злобно выипали, да еще и Кержакова совратили. Мы их тогда в группе отымели, благодаря бригаде судей из Сербии (больше никогда такой халявы не видел), а они уже на вылет отыгрались.
Регистрация: 12.11.2007
№15 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
надеюсь что на ничью сгоняют,а если выиграют то это уже будет фантастика,хотя поле квадратное мяч круглый,всяко может случиться,но во всяком случаев удачи мясным
Регистрация: 3.02.2011
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:33) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Севилья выходила из автобуса не через переднюю дверь.Куда КДК РФС смотрит?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Шмайхель
Зачем Мельгарехо всё время подчёркивают?


это ссылка потому что , для перелинровки и тд, усиляют тег
Регистрация: 19.06.2017
№12 Написал: LLM (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Давыдова даже в запасе нет.
Рискуем, в три центральных было бы надежнее
Регистрация: 21.02.2017
№11 Написал: Батька (Сегодня, 21:10) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: Шмайхель
Зачем Мельгарехо всё время подчёркивают?

Джокер ))
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 21:09) #
  • -15
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
Вперёд Севилья !!!!! Болеем за наших !!!!!!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Интересно, как Таски то играть будет, после вылитого на него свиньями безмерной лохани говна, в последнем матче. Думаю, козёл отпущения уже обозначен, ну, и как водится у этих, добавится еще пяток, так что ему будет не так обидно.

к тебе убедительная просьба:не пиши во время нашего матча сколько минут ты пососать успел,как ты это сделал во время матча сборной.там было мало народу на ветке,тут сам знаешь:узнают все что ты такое.но на это мне пох-неприятно будет на ветке про любимый клуб твои признания читать.

Цитата: Kolpino2
Все, хана испанцам.
P.S. А чего бы в 5 защитников не сыграть?

Ещенко за двоих smile


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Зачем Мельгарехо всё время подчёркивают?

Единственный парагваец в нашем чемпе. ))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:57) #
  • -10
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oukb8071988
Космос

Ага, галактикос, кули там....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:56) #
  • -11
  •  (17)

Все, хана испанцам.
P.S. А чего бы в 5 защитников не сыграть?
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем Мельгарехо всё время подчёркивают?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Космос
Регистрация: 24.11.2008
№3 Написал: baden69 (Сегодня, 20:54) #
  • +10
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Крайне тяжело будет Спартаку, но, будем надеяться, что очки в копилку России после игры капнут. Вперед, Спартак, сегодня мы с вами.
Регистрация: 31.08.2010
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:43) #
  • +9
  •  (27)

Blessing,
А каком говне ты говоришь ,я знаю только одно. Начинается на З и занчивается на Т.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:40) #
  • -26
  •  (32)
online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, как Таски то играть будет, после вылитого на него свиньями безмерной лохани говна, в последнем матче. Думаю, козёл отпущения уже обозначен, ну, и как водится у этих, добавится еще пяток, так что ему будет не так обидно.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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