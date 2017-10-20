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Александр Селихов: думал, может, недостоин играть в "Спартаке"? Была какая-то депрессия

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал, что испытывал упадок после неудачных выступлений за красно-белых.

— Какой момент был самым непростым?

— После того как у меня закончился срок аренды в «Амкаре», клуб не смог выкупить мой контракт. И мне пришлось вернуться обратно в Орёл. Аренда завершилась в декабре. С января по май я сидел, можно сказать, без дела — и это, наверное, был самый тяжелый период. А еще было сложно в «Спартаке». Возможно, со стороны казалось, что все нормально. Но психологически трудно. Вот представьте, ты играешь, играешь в «Амкаре». А потом — оп! Переходишь в «Спартак» — и такое ощущение, что ворота сразу же становятся в несколько раз больше. Ты стараешься делать все возможное, чтобы выступить хорошо. Но мячи предательски залетают и залетают в сетку.

— Вы о начале этого сезона?

— Да. Тот момент нужно было пережить. И продолжать добросовестно относиться к своему делу. Мне дали сыграть четыре матча — с «Арсеналом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». В двух из этих игр подвел команду. После этого такие мысли в голову лезли: может, недостоин играть в «Спартаке»? Может, надо уйти?.. У меня какая-то депрессия была. Но после таких ошибок никогда бы не ушел. Я, может быть, дико ленивый, но жутко упертый. Мне очень хотелось реабилитироваться. Сейчас уже все налаживается, и я успокоился.

— В те сложные моменты мысли об успехах прошлого сезона уже не грели?

— Чемпионство уже в прошлом. Да и теперь у нас новая мотивация — выиграть как можно больше трофеев. Мы сейчас участвуем в трех турнирах. Хотелось бы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Мечтаю, чтобы вся Россия за нас болела. Кубок страны — тоже важный турнир, нужно хорошо выступить. Ну и, естественно, надеемся на самое высокое место в чемпионате.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 13:57
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