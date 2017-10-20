Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:47
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (41)
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (41)
05:38
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (7)
Соломон Кверквелия: было предложение выступать за сборную России, но изначально понимал, что должен играть за Грузию (7)
02:23
Михаил Гершкович: "Зенит" займёт первое место в группе и будет нацелен на победу в Лиге Европы (2)
Михаил Гершкович: "Зенит" займёт первое место в группе и будет нацелен на победу в Лиге Европы (2)
Александр Селихов: думал, может, недостоин играть в "Спартаке"? Была какая-то депрессия
Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал, что испытывал упадок после неудачных выступлений за красно-белых.
— Какой момент был самым непростым?
— После того как у меня закончился срок аренды в «Амкаре», клуб не смог выкупить мой контракт. И мне пришлось вернуться обратно в Орёл. Аренда завершилась в декабре. С января по май я сидел, можно сказать, без дела — и это, наверное, был самый тяжелый период. А еще было сложно в «Спартаке». Возможно, со стороны казалось, что все нормально. Но психологически трудно. Вот представьте, ты играешь, играешь в «Амкаре». А потом — оп! Переходишь в «Спартак» — и такое ощущение, что ворота сразу же становятся в несколько раз больше. Ты стараешься делать все возможное, чтобы выступить хорошо. Но мячи предательски залетают и залетают в сетку.
— Вы о начале этого сезона?
— Да. Тот момент нужно было пережить. И продолжать добросовестно относиться к своему делу. Мне дали сыграть четыре матча — с «Арсеналом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». В двух из этих игр подвел команду. После этого такие мысли в голову лезли: может, недостоин играть в «Спартаке»? Может, надо уйти?.. У меня какая-то депрессия была. Но после таких ошибок никогда бы не ушел. Я, может быть, дико ленивый, но жутко упертый. Мне очень хотелось реабилитироваться. Сейчас уже все налаживается, и я успокоился.
— В те сложные моменты мысли об успехах прошлого сезона уже не грели?
— Чемпионство уже в прошлом. Да и теперь у нас новая мотивация — выиграть как можно больше трофеев. Мы сейчас участвуем в трех турнирах. Хотелось бы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Мечтаю, чтобы вся Россия за нас болела. Кубок страны — тоже важный турнир, нужно хорошо выступить. Ну и, естественно, надеемся на самое высокое место в чемпионате.
ФК "Спартак" Москва
— Какой момент был самым непростым?
— После того как у меня закончился срок аренды в «Амкаре», клуб не смог выкупить мой контракт. И мне пришлось вернуться обратно в Орёл. Аренда завершилась в декабре. С января по май я сидел, можно сказать, без дела — и это, наверное, был самый тяжелый период. А еще было сложно в «Спартаке». Возможно, со стороны казалось, что все нормально. Но психологически трудно. Вот представьте, ты играешь, играешь в «Амкаре». А потом — оп! Переходишь в «Спартак» — и такое ощущение, что ворота сразу же становятся в несколько раз больше. Ты стараешься делать все возможное, чтобы выступить хорошо. Но мячи предательски залетают и залетают в сетку.
— Вы о начале этого сезона?
— Да. Тот момент нужно было пережить. И продолжать добросовестно относиться к своему делу. Мне дали сыграть четыре матча — с «Арсеналом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». В двух из этих игр подвел команду. После этого такие мысли в голову лезли: может, недостоин играть в «Спартаке»? Может, надо уйти?.. У меня какая-то депрессия была. Но после таких ошибок никогда бы не ушел. Я, может быть, дико ленивый, но жутко упертый. Мне очень хотелось реабилитироваться. Сейчас уже все налаживается, и я успокоился.
— В те сложные моменты мысли об успехах прошлого сезона уже не грели?
— Чемпионство уже в прошлом. Да и теперь у нас новая мотивация — выиграть как можно больше трофеев. Мы сейчас участвуем в трех турнирах. Хотелось бы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Мечтаю, чтобы вся Россия за нас болела. Кубок страны — тоже важный турнир, нужно хорошо выступить. Ну и, естественно, надеемся на самое высокое место в чемпионате.
ФК "Спартак" Москва
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.