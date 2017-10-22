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Роберто Манчини: результат справедлив, но самый опасный момент был у нас

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в эфире телеканала "Наш футбол" поделился впечатлениями от игры с ЦСКА (0:0).

"В первой половине матча армейцы играли более агрессивно, поскольку были более свежие. У них было больше времени для восстановления, так что второй тайм вышел интереснее.

Доволен ли результатом? Я рад только когда мы выигрываем. Результат, безусловно, справедлив, но самый опасный момент был у нас. Нужно было его реализовать", - сказал Манчини.
Теги: Манчини Зенит ЦСКА
Сегодня, 18:59
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(1)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:01) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Куда смотрел? В первом тайме у ворот Лунёва были самые опасные моменты. Вот и всё!


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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