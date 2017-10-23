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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Янн М'Вила: был интерес от "Зенита", но в итоге я туда не пошел
Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила рассказал, что вел переговоры с "КПР" и "Зенитом".
"Тогда британский клуб возглавлял Гарри Реднапп. Действительно, был интерес со стороны "КПР". В Париже в одном из отелей я встречался с представителями "Рубина" и "Куинз Парк Рейджерс". А также с Реднаппом и Бердыевым. Поначалу сомневался, куда именно пойти.
Не буду лукавить, в принципе и финансовая сторона сыграла свою роль. "Рубин" сразу заплатил авансом моему клубу, а там в команде денег не хватало. Но главное - тренерский фактор, который даже важнее. Всё решило личное знакомство с Бердыевым, который сам приезжал и общался со мной. Мы друг друга поняли, и я решил пойти в "Рубин".
В 2012 году встречался со Спаллетти, тогдашним тренером "Зенита". Действительно, был интерес от "Зенита", но в итоге не пошёл туда, на тот момент не был готов к переезду в Россию", - цитирует французского полузащитника "Реальное время".
"Тогда британский клуб возглавлял Гарри Реднапп. Действительно, был интерес со стороны "КПР". В Париже в одном из отелей я встречался с представителями "Рубина" и "Куинз Парк Рейджерс". А также с Реднаппом и Бердыевым. Поначалу сомневался, куда именно пойти.
Не буду лукавить, в принципе и финансовая сторона сыграла свою роль. "Рубин" сразу заплатил авансом моему клубу, а там в команде денег не хватало. Но главное - тренерский фактор, который даже важнее. Всё решило личное знакомство с Бердыевым, который сам приезжал и общался со мной. Мы друг друга поняли, и я решил пойти в "Рубин".
В 2012 году встречался со Спаллетти, тогдашним тренером "Зенита". Действительно, был интерес от "Зенита", но в итоге не пошёл туда, на тот момент не был готов к переезду в Россию", - цитирует французского полузащитника "Реальное время".
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