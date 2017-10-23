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Янн М'Вила: был интерес от "Зенита", но в итоге я туда не пошел

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила рассказал, что вел переговоры с "КПР" и "Зенитом".

"Тогда британский клуб возглавлял Гарри Реднапп. Действительно, был интерес со стороны "КПР". В Париже в одном из отелей я встречался с представителями "Рубина" и "Куинз Парк Рейджерс". А также с Реднаппом и Бердыевым. Поначалу сомневался, куда именно пойти.

Не буду лукавить, в принципе и финансовая сторона сыграла свою роль. "Рубин" сразу заплатил авансом моему клубу, а там в команде денег не хватало. Но главное - тренерский фактор, который даже важнее. Всё решило личное знакомство с Бердыевым, который сам приезжал и общался со мной. Мы друг друга поняли, и я решил пойти в "Рубин".

В 2012 году встречался со Спаллетти, тогдашним тренером "Зенита". Действительно, был интерес от "Зенита", но в итоге не пошёл туда, на тот момент не был готов к переезду в Россию", - цитирует французского полузащитника "Реальное время".
Теги: Мвила Зенит
Сегодня, 12:32
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№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ландскрона была бы оч рада blush
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:41) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
а жаль)) сходил бы.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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