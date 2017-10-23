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"Локомотив" создал эмодзи-таблицу премьер-лиги

"Локомотив" создал турнирную таблицу чемпионата России с использованием смайликов.

Напомним, сегодня железнодорожники сыграют с "Краснодаром". Начало - в 19.30 мск.

Теги: Локомотив
Сегодня, 13:30
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у кого-то они идею спёрли wink


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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