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Марко Ройс заинтересовал "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс, продолжающий восстановление от травмы, может покинуть клуб, сообщает Bild.

За реабилитацией 28-летнего футболиста внимательно следят "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Оба английских клуба заинтересованы в трансфере Ройса.

Его контракт с "Боруссией" истекает через полтора года.
Теги: Ройс Боруссия Арсенал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Он хрустальный...в Англии делать нечего.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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