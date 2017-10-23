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Неманья Пейчинович: в матче «Зенита» с ЦСКА было очень много единоборств, в Питере ожидаем такой же игры (видео)

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (2:0), которая вывела «железнодорожников» на первое место, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Догнали «Зенит», теперь с другими мыслями в Питер поедете?

– 29 очков, мы на первом месте с «Зенитом». Сейчас перед нами эта игра, она будет тяжелой. «Зенит» – хороший соперник. Вчера смотрели их игру с ЦСКА, было очень много единоборств, ожидаем такой же игры.

– Сегодня в защите снова удалось сыграть удачно, хорошо разобрали «Краснодар»?

– Да. Знаем, что впереди у них Смолов, Перейра, Классон – очень классные игроки. Уже сколько лет они играют через середину, наши полузащитники Денисов и Тарасов очень хорошо сыграли, закрыли самую опасную зону. Не помню, чтобы у «Краснодара» были хорошие моменты.

– Начался зимний футбол, уже привыкли к условиям?

– Конечно, уже 4-й год здесь, пора привыкнуть.

– Какая установка была в перерыве? Понимали, что «Краснодар» пойдёт вперёд большими силами?

– Знали, что они будут больше рисковать и что простор для контратак будет. Антон и Фарфан не забили, но главное, что не пропустили сегодня от такой хорошей команды с одним из лучших нападающих России Смоловым. Но наша оборона начиналась с Фарфана, братьев Миранчуков, Фернандеша. Все сделали свою работу, о которой договаривались в раздевалке, и заслуженно победили. Спасибо нашим болельщикам!

– Лига Европы добавляет игрового тонуса в матчах чемпионата России?

– Это другой турнир. Уверены, что пройдём эту группу. Надо выиграть у «Шерифа» дома и дти дальше.
Теги: Пейчинович Локомотив Зенит Rвидео
Сегодня, 22:41
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