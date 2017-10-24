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Артем Дзюба: наше трио КДШ. Как мне этого не хватает (фото)

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опубликовал фотографию с партнерами по команде Александром Кокориным и Олегом Шатовым.

"Наше трио КДШ. Как мне этого не хватает", - написал Дзюба в Инстаграме.

Наше трио КДШ???как мне этого не хватает

A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on

Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 10:29
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4
(0)
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:47) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лавочник Дзюба решил примазаться к игроку основы Кокорину.
Ну а Шатов это так. Чтоб без палева blush
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 10:46) #
  • +1
  •  (1)
online

А почему трио? Ко smirk корин же не лавочник!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж... это не Крежаков, Аршавин, Быстров, Денисов.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 10:30) #
  • 0
  •  (2)

Изыди.


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
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