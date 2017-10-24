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Николай Наумов: верю, что "Локомотив" надолго забрался на первое место

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал результаты "железнодорожников" в текущем сезоне РФПЛ.

"Я верю, что "Локомотив" надолго забрался на первое место в таблице РФПЛ. У команды сейчас одна проблема – она с трудом играет против соперников из нижней части таблицы. Это большой недостаток. В остальном у "Локо" все в порядке, всех лидеров он обыграл. Поэтому есть основание думать, что его лидерство надолго.

Илья Геркус и Юрий Семин сейчас скромно говорят об этом, но настрой и нацеленность у них правильные. Игра команды выстраивается. Посмотрите, как сейчас выступают братья Миранчуки и незаменимый Фернандеш. "Железнодорожники" прибавляют и являются серьезными конкурентами для "Зенита" в борьбе за чемпионство", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Теги: Локомотив Наумов
Сегодня, 13:43
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(3)
№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:29) #
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online

да на неделю )
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:16) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я уж думал из "Реальных пацанов" Колян решил высказаться. Хотя ему лучше уж за Амкар)
Регистрация: 27.04.2009
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