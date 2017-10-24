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Эмилиано Ригони: в России плохие поля? Это вы в Аргентине не были

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал об адаптации в чемпионате России.

– Были ли вещи, которые вас неприятно удивили в российском футболе?

– Пока нет. Вообще я довольно быстро адаптировался к вашему футболу. И пока все нравится. Негатива не вижу.

– А как же поля на некоторых стадионах? Или игра на синтетике.

– Это вы в Аргентине не были! Я к плохим полям привык на родине. И не могу сказать, что в России все плохо в этом плане. В общем, ничего нового. Например, в матче с "Анжи" поле и правда было плохое. Но такое случается, ничего страшного в этом нет. А на синтетике пока играть не доводилось. Тренировки на искусственном покрытии проходили, но игры не было. Так что сложно сказать, как все сложится, – приводит слова Ригони 8news.ru.
Теги: Ригони Зенит
Сегодня, 14:33
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